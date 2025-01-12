Редкие черновики одной из самых известных песен Боба Дилана, найденные в архиве журналиста Эла Ароновица, могут принести до $1 млн на масштабной распродаже наследия легендарного музыканта в аукционном доме Julien’s Auctions. Об этом пишет британская The Guardian.

В марте 1964 года 22-летний Боб Дилан провел ночь в доме своего друга Ароновица в Беркли-Хайтс (Нью-Джерси). Утром хозяин обнаружил гостя спящим на диване, а в мусорной корзине — листы бумаги с напечатанным на своей портативной машинке текстом Mr Tambourine. Эти испачканные, помятые и частично порванные листы, которые журналист тем утром вытащил из мусорки и оставил своим детям в наследство после смерти в 2005 году, и выставлены на аукцион.

«Мой отец никогда ничего не выбрасывал, и мы знали историю Mr Tambourine Man. Для него это много значило, но с возрастом он забыл, где именно хранится этот черновик», — рассказал сын журналиста Майлз Ароновиц.

Он потратил три года на изучение оставшихся в наследство от отца 250 коробок с бумагами, фотографиями и аудиокассетами. В архиве Ароновица нашлось три черновика текста песни Mr Tambourine, по которым можно проследить, какие слова Дилан заменял в процессе работы над ним. Также он вычеркивал и сокращал некоторые строки, а в самый последний вариант вставил новые куплеты. «Такое ощущение, что это поток сознания, но видно, насколько тщательно было выстроено каждое слово», — поделился наследник журналиста.

По его словам, возможность увидеть слова, которые Дилан зачеркивал и вставлял в черновик, — это как заглянуть через плечо музыканта, когда тот писал песню.

«Это дает вам представление о том, что происходило в голове Боба Дилана», — утверждает Ароновиц-младший.

Эл Ароновиц познакомился с Бобом Диланом в 1963 году, когда брал у него интервью. К тому времени он уже сделал себе имя в журналистике, выпустив серию статей о битниках — таких как Аллен Гинзберг и Джек Керуак. Во время беседы корреспондент и музыкант подружились. Вскоре Ароновиц познакомил Дилана с Гинзбергом и The Beatles.

В марте 1964 года дом семьи Ароновиц стал «безопасным убежищем» для Дилана, который расстался со своей девушкой Сьюзи Ротоло и «зализывал раны», считает управляющий директор аукционного дома Julien’s Auctions Лора Вулли. Позже Эл Ароновиц вспоминал, что Дилан «с головой ушел в работу»:

«Он сидел с печатной машинкой за белой барной стойкой Formica в клубах дыма, его костлявые пальцы с длинными ногтями выстукивали слова… а в соседней комнате все это время, снова и снова, Марвин Гэй пел Can I Get A Witness из шестифутовых стереодинамиков, и Боб вставал из-за машинки каждый раз, когда пластинка заканчивалась, чтобы вернуть иглу в начало».

Лора Вулли считает, что Дилан набросал заметки для текста Mr Tambourine за несколько недель до того, как ночью довел их до ума в доме Ароновица. По ее мнению, идеи родились у музыканта, когда он впервые побывал на празднике Марди Гра в Новом Орлеане. «Я считаю, что наш первый черновик — это в основном печатная версия многих из тех заметок, он брал мысли и идеи, которые крутились у него в голове, и записывал их», — предположила аукционист.

Судя по черновикам, Дилан писал текст быстро, используя «разговорную орфографию» — например, сокращал to до одной буквы t. С другой стороны, по его записям видно, как усердно он подбирал нужные слова. «Он постоянно искал совершенство, правильное звучание», — поясняет Вулли. По ее мнению, черновики демонстрируют, что Боб Дилан был «не тем гением, из которого слова песен просто выплескивались на бумагу». «Ему действительно пришлось потрудиться над этим», — добавила представитель аукционного дома.

По официальной оценке аукционного дома, текст песни будет продан по цене от $400—600 тысяч. Также на продажу выставлены 50 других предметов из личного архива Ароновица, в том числе написанная Диланом в 1968 году картина маслом со стартовой ценой $200—300 тысяч, афиша его первого крупного выступления в 1963 году в здании муниципалитета Нью-Йорка и старинные фото.