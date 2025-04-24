На предстоящем конклаве, где будут выбирать преемника скончавшегося папы римского Франциска, нет явного фаворита. И Святой престол снова может занять неевропейский кардинал — например, из Азии или Африки. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал историк, специалист по Ватикану и Католической церкви Борис Филиппов.

«Какого-то определенного фаворита нет. За последние сто лет только в двух случаях заранее было известно, кого изберут. Это Пий XII — у него не было конкурентов в 1939 году, и Бенедикт XVI», — напомнил Борис Филиппов.

В числе возможных претендентов на папский престол называют госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина — он считается одним из фаворитов.

«Мне симпатичен и филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле. Мой хороший знакомый, который несколько раз его видел, подтверждает, что Тагле — очень харизматичная личность. И если его изберут, он станет первым азиатским папой. Есть мальтийский кардинал Проспер Грек», — отметил историк проблем Ватикана.

По словам собеседника RTVI, Грек и Тагле — «продолжатели линии Франциска». Кроме того, они хорошо известны, что немаловажно.

«Сейчас самая большая группа кардиналов, которых назначил Франциск, — это люди, которые вообще друг друга не знают. И только в эти дни, когда начинается предконклавная конгрегация, они впервые друг друга увидят и начнут обсуждать церковные проблемы. <…> И никто не знает, как будут голосовать эти 60 новых кардиналов, назначенные Франциском», — отметил Борис Филиппов.

По его мнению, у венгерского кардинала Петера Эрдё, о котором тоже говорят как о возможном преемнике Франциска, шансов нет. При этом в случае избрания он стал бы вторым в новейшей истории после Иоанна Павла II папой из Центральной Европы.

Обсуждают и кандидатов из Африки.

«Я совершенно согласен с тем, что африканский папа был бы более консервативным, чем белый папа. Самым консервативным будет черный папа», — рассказал специалист по Ватикану.

Также в будущем на Святом престоле может вновь оказаться и земляк Франциска.

«Сегодня церковь глобальная. И поэтому папа из Латинской Америки — первый, но, думаю, не последний. Потому что сегодня церковь, христианство вообще уходит в Африку, в Латинскую Америку и в Азию», — заключил Борис Филиппов.