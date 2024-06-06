Как стало известно RTVI, 25% персональных нагрудных видеокамер и 17% автомобильных регистраторов, которыми оснащены подразделения полиции Москвы, находятся в неисправном состоянии. В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции заявили RTVI, что направят запрос в МВД.

«Раз есть сведения о том, что часть камер не работает, я обязательно запрошу информацию в МВД — насколько соответствует действительности информация по неработающим камерам. Необходимо эту ситуацию исправить. Это именно те сотрудники, которые работают на земле, и очень часто сталкиваются с разными ситуациями в том числе и коррупцией», — подчеркнул член комитета Госдумы Андрей Альшевских.

Полученные RTVI данные охватывают носимые и транспортные регистраторы, которые на конец мая были в наличии в следующих полицейских структурах Москвы:

Управление ГИБДД;

1 и 2 специальные полки полиции ГУ МВД (конная полиция, строевые и автомобильные батальоны, которые охраняют правопорядок при проведении массовых мероприятий и выполняют другие функции);

УВД по административным округам столицы;

УВД на Московском метрополитене;

Четвертое управление МВД (охрана особо важных и режимных объектов).

По этим данным, наибольший процент неисправных персональных регистраторов отмечен в подразделениях УГИБДД (84,68%) и 2 специального полка полиции (56,25%).

Также высок процент неработоспособных нагрудных камер в структурах УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы (32,55%), 1 спецполка полиции (28,4%) и УВД на метрополитене (25,1%).

По тем же сведениям, оказавшимся в распоряжении RTVI, среди штатных транспортных регистраторов Патруль-Видео самая большая доля неисправных — в 1 и 2 спецполках полиции (48,48% и 61,1%, соответственно).

Немало сломанных транспортных камер и в полицейских управлениях по округам столицы. Среди «антилидеров» — УВД по Северо-Восточному административному округу (29,8%), по ЦАО (25,5%) и по Западному округу (25,38%).

Редакция RTVI направила запрос в МВД, на момент публикации ответ не получен.

Депутат Альшевских сказал RTVI, что, по данным МВД на 2021 год, все сотрудники ведомства, включая ГИБДД, «обеспечены персональными камерами, они без них не выходят на патрулирование».

«Моя позиция: все сотрудники, которые выходят на патрулирование, обеспечение общественного порядка, должны быть оснащены работающими персональными камерами, не муляжами», — заключил член комитета Госдумы.

Кандидат юридических наук, руководитель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в разговоре с RTVI напомнил, что в свое время видеорегистраторы были введены для того, чтобы снизить уровень коррупции среди полицейских.

«Я могу предположить, что неисправные регистраторы как раз им и выгодны, потому что, по сути, не дают возможность отслеживать службе собственной безопасности и руководству рядовых сотрудников ту деятельность в течение дня, которую осуществляет сам полицейский», — сказал юрист.

Что касается возможных последствий граждан, то обвинить человека в каком-либо нарушении без фиксации на камеру «будет достаточно сложно», считает Карабанов.