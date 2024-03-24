Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 137 человек, трое из которых — дети, сообщает Следственный комитет (СК). Ранее в московском бюро судебно-медицинской экспертизы началась процедура опознания — она будет идти круглосуточно.
По данным СК, уже опознали тела 62 погибших. Для установления личности других погибших проводится генетическая экспертиза, подчеркнули в ведомстве.
«Процедура опознания сложная, в отдельных случаях потребуется проведение молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой будут готовы не ранее, чем через две недели», — цитирует MSK1.RU руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы Сергея Шигеева.
Число пострадавших, по данным Минздрава Подмосковья на 17:00 24 марта, увеличилось до 180 человек. Из них были госпитализированы 142 человека: 32 — уже выписаны, еще 38 помощь была оказана амбулаторно, следует из обновленных списков ведомства.
Следственный комитет опубликовал видео доставки четырех подозреваемых на допрос. В ближайшее время для них изберут меру пресечения, отмечает ведомство.
Согласно данным СК, при задержании у предполагаемых преступников были изъяты пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
«По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, следователи изъяли с месте теракта «четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие». Также в СК заявили, что признаков минирования в ходе осмотра здания «Крокус Сити Холла» обнаружено не было.
- Группа вооруженных мужчин ворвалась в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта — теракт произошел за несколько минут до начала выступления рок-группы «Пикник». Они открыли огонь по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал и скрылись.
- Подозреваемых задержали в Брянской области через несколько часов после теракта. ТАСС писал, что 24 марта Басманный суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия об аресте подозреваемых. Позднее глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить мельчайшие подробности трагедии и «как можно быстрее» установить организаторов теракта в «Крокусе».
- Президент России Владимир Путин назвал атаку на «Крокус» «кровавым и варварским террористическим актом». Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.
- Флаги в память о погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе» приспустили посольства США, Германии, Нидерландов, Швеции, Венгрии, Болгарии, представительство ЕС в России и другие административные здания. Люди второй день продолжают нести цветы, свечи и игрушки к мемориалу у «Крокус Сити Холла».