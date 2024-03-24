Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 137 человек, трое из которых — дети, сообщает Следственный комитет (СК). Ранее в московском бюро судебно-медицинской экспертизы началась процедура опознания — она будет идти круглосуточно.

По данным СК, уже опознали тела 62 погибших. Для установления личности других погибших проводится генетическая экспертиза, подчеркнули в ведомстве.

«Процедура опознания сложная, в отдельных случаях потребуется проведение молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой будут готовы не ранее, чем через две недели», — цитирует MSK1.RU руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы Сергея Шигеева.

Число пострадавших, по данным Минздрава Подмосковья на 17:00 24 марта, увеличилось до 180 человек. Из них были госпитализированы 142 человека: 32 — уже выписаны, еще 38 помощь была оказана амбулаторно, следует из обновленных списков ведомства.

Следственный комитет опубликовал видео доставки четырех подозреваемых на допрос. В ближайшее время для них изберут меру пресечения, отмечает ведомство.

Согласно данным СК, при задержании у предполагаемых преступников были изъяты пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

«По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, следователи изъяли с месте теракта «четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие». Также в СК заявили, что признаков минирования в ходе осмотра здания «Крокус Сити Холла» обнаружено не было.