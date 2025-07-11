Члены РПК навсегда сложили оружие и сожгли его. Главные кадры

Рабочая партия курдистана (РПК), признанная в Турции террористической организацией, официально сложила оружие после 47 лет вооружённого конфликта на церемонии, состоявшейся в пещере Касена в Сулеймании (Ирак).

Группа из 30 боевиков РПК — 15 женщин и 15 мужчин — прибыла к месту церемонии с оружием. Женщины шли первыми, а мужчины следовали за ними, поднимаясь на сцену с оружием на плечах.

Две женщины и двое мужчины из РПК сидели за столом в зоне церемонии. Декларация о сложении оружия была зачитана на турецком языке, а лидер организации Бесе Хозат озвучила версию на курдском языке.

В декларации подчёркивалось, что разоружение осуществлено по призыву главы РПК Абдуллы Оджалана.

После чтения заявления члены РПК выстроились перед заранее подготовленным большим котлом и бросили в него оружие — автоматы Калашникова, М16, снайперские винтовки и гранатомёты.

В котёл залили топливо и положили дрова, подожгли — и оружие было уничтожено.

Свидетелями этого исторического события стали представители Национальной разведывательной организации (MIT), сил безопасности Регионального правительства Иракского Курдистана, Народно-Демократической партии (DEM), общественных организаций и СМИ.

Полное разоружение РПК планируется завершить к концу сентября 2025 года.

РПК была создана в 1978 году в попытке установить права для курдского меньшинства в Турции.

РПК вела партизанскую войну против Турции с 1984 по 1993 год за независимое курдское государство, а с 1993 до 2025 года — за создание национально-территориальной автономии в составе Турции. В столкновениях между Турцией и РПК погибло более 40 тысяч человек.

РПК являлась наиболее поддерживаемой политической партией среди курдов по всему миру, поскольку боролась за национальные права курдского меньшинства в странах Ближнего Востока. Ее последователи считают Абдуллу Оджалана своим верховным лидером и идейным вдохновителем.

В марте власти Турции пригрозили РПК продолжить борьбу, если та окончательно не сложит оружие и не объявит о самороспуске.

27 февраля 2025 года находящийся в тюрьме лидер РПК Абдулла Оджалан заявил, что берёт на себя «историческую ответственность» за призыв сложить оружие. Он сказал, что все вооружённые группы должны сложить оружие, а РПК должна самораспуститься, и призвал РПК созвать съезд, чтобы принять решение об интеграции с государством и обществом[

12 мая 2025 года Рабочая партия Курдистана официально объявила о самороспуске и прекращении вооружённой борьбы