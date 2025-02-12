Планы начать массовые задержания связанных с Россией судов в Балтийском море, о которых, предположительно, ведутся переговоры внутри ЕС, могут «привести к очень серьезной эскалации» и «чреваты хаосом». Об этом в интервью RTVI заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.

«Конечно, это может привести к очень серьезной эскалации», — ответил Сергей Беляев на просьбу RTVI прокомментировать недавнюю публикацию в издании Politico.

В ней сообщалось, что «европейские страны ведут закулисные переговоры о масштабных захватах нефтяных танкеров Москвы в Балтийском море». Таким образом, в ЕС хотят усилить борьбу с «теневым флотом Москвы», перевозящим российскую нефть в обход западных санкций. В Москве это явление не комментируют, а также отмечают, что термина «теневой флот» нет в международном морском праве.

«Во-первых, международное морское право предполагает принцип свободы судоходства. Во-вторых, оно предполагает совершенно четкий перечень тех случаев, при которых возможно задержание судов. Перевозка энергоносителей и даже нарушение подводной инфраструктуры к такому перечню не относятся», — пояснил посол России.

По словам дипломата, то или иное государство может «помешать нормальному прохождению судна даже через свое территориальное море только с разрешения государства флага этого судна».

«Если произойдет слом системы международного морского права, мы окажемся в ситуации хаоса и беспредела. <…> Насколько и как это приведет к эскалации или конфликтным ситуациям — пока вопрос риторический. То есть понятно, что ничего хорошего из этого не произойдет».

Сергей Беляев напомнил про недавний инцидент с задержанием Швецией судна, которое, как сообщалось, шло под флагом Мальты. Согласно открытым источникам, оно следовало из Усть-Луги, и его экипаж заподозрили в повреждении подводного кабеля между шведским островом Готланд и Латвией. Власти расследовали возможную диверсию. Сообщалось, что за ней может стоять Россия, однако эта версия не подтвердилась.

«Потом выясняется, что «злой умысел» неотличим от разгильдяйства. <…> Выясняется, что у судна волнами сбило якорь, и на протяжении длительного времени и многих километров оно шло и тащило за собой якорь на огромной — 300 метров — цепи. Как можно не заметить, что у тебя якорь упал за борт и тащится за тобой?» — отметил посол.

Пока шло расследование, в СМИ писали о «гибридной атаке со стороны русских».

«Они [потом признали], что диверсии не было. Но первоначальная информация расходится под большими заголовками, а потом, когда все это уже перестает быть горячей новостью, проходит уже на задних полосах газет», — признал Сергей Беляев.

По мнению собеседника RTVI, за участившимися случаями повреждения кабелей на Балтике не обязательно искать злой умысел.

«Они и раньше повреждались. С одной стороны, на Балтийском море очень активное судоходство. <…> Здесь движение судов как на Бродвее в Нью-Йорке. <…> С другой стороны — очень развитая экономическая инфраструктура. Дно Балтики покрыто кабелями, трубопроводами и так далее. И в этих условиях аварии действительно могут происходить», — признал Сергей Беляев.

До сих пор ни в одном из инцидентов с повреждением подводных кабелей версия о диверсии не подтвердилась.

При этом посол обратил внимание, что возможные новые задержания судов вовсе не обязательно будут напрямую затрагивать Россию.

«Прежде всего, это касается стран, под флагами которых эти суда ходят, и судовладельцев, которые этими судами владеют. Это, как правило, не Россия. И, насколько я знаю, некоторые судовладельцы уже предъявляют иски скандинавским странам в связи с задержанием своих судов. Потому что они фактически идут вразрез с международным морским правом», — заключил Сергей Беляев.

Полностью интервью выйдет на YouTube-канале RTVI и на сайте www.rtvi.com.