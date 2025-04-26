В возрасте 84 лет скончалась актриса Светлана Харлап, сообщает Российский государственный академический молодежный театр. Артистка озвучивала фильмы, в том числе мультипликационные, а также рекламу и героев «Спокойной ночи, малыши», в том числе Степашку, Хрюшу и Филю.

«Она была человеком заразительного жизнелюбия, оптимизма и неиссякаемой энергии. Дорогая Светлана Евгеньевна! Спасибо Вам за верность нашему театру. Светлая память! О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно», — сообщили в РАМТ.

Харлап за 55 лет работы в театре сыграла более 60 ролей, участвовала также в передаче «АБВГДейка» и многих других.

Помимо персонажей «Спокойной ночи, малыши», актриса озвучивала персонажа Элмо в сериале «Улица Сезам», Чаки Финстера в «Ох уж эти детки», а также и мужские роли: кота Матроскина в «Дядя Федор, пес и кот», Пончика в «Незнайке в Солнечном городе» и так далее.

В качестве актрисы дубляжа Харлап выступила в более 170 фильмов.

В октябре 2012 года во время гастролей в Норильске, где актриса вместе с коллегой Юрием Григорьевым выступала в том числе перед пациентами детской больницы, у артистки спросили, какой у нее любимый персонаж. Она ответила, что их несколько: Степашка, слоненок Фантик, Конек-горбунок, девочка Нина из фильма «Чародеи», а из иностранных — Кудряшка Сью, которую Харлап озвучивала.

В статье «Заполярной правды» отмечалось, что пациенты хоть и понимали, что Филя, Каркуша, Хрюша и Степашка говорят голосом Харлап, но им было непонятно, «как это делается»: «“Чревовещательство какое-то!” — сказал один из зрителей. “Или чудо”, — добавил второй».

Примерно месяц назад, 25 марта, стало известно о смерти актрисы Галины Марченко, которая на протяжении многих лет озвучивала Каркушу и которую сама артистка называла главной любовью и основным событием своей творческой жизни.

«Кого только из кукольных сказочных персонажей не переиграла она за эти годы: мальчиков и девочек, ежиков и белочек, исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе “Спокойной ночи, малыши!”. И в каждую куклу она вкладывала частицу своей души. В 1998 году Галина Марченко познакомилась с Каркушей, которая только-только осиротела после прощания с артисткой Гертрудой Суфимовой. И с тех пор они стали неразлучны на целых 25 лет. Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень друг на друга похожи», — говорилось на сайте «Спокойной ночи, малыши».