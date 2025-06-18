В Москве 18 июня задержали соратника бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова, автора телеграм-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова (позывной Хрусталик). Как сообщил RTVI адвокат Александр Молохов, задержание проводили сотрудники ФСБ, после чего Полынкова доставили в 517-й военный следственный отдел СК России, где был проведен допрос. По словам Молохова, против Полынкова, вопреки слухам, не возбуждено никаких уголовных дел.

Как отметил Молохов, правоохранители в отношении Полынкова проводят проверочные мероприятия. После допроса автор канала «Солдатская правда», отметил адвокат, «остался на свободе в той мере, в какой свободен военнослужащий».

«В период проверки он будет находиться в одной из воинских частей Московского гарнизона. Никакого уголовного дела в отношении Полынкова ни по факту самовольного оставления части, ни тем более по факту мошенничества не было и, думаю, не будет», — сообщил Молохов.

В беседе с RTVI адвокат также добавил, что на допросе Полынкова «спрашивали в основном о природе и погоде».

Михаил Полынков ведет телеграм-канал «Солдатская правда». Утром 18 июня он сообщил, что его задержали. Он связывал это со своей критикой в адрес телеведущего Владимира Соловьева. В частности, накануне Полынков опубликовал запись эфира передачи Соловьева, где тот выражает готовность защищать Израиль в случае войны. Во втором фрагменте той же записи Соловьев уже после начала взаимных обстрелов между Израилем и Ираном задается вопросом, чем так провинилась исламская республика, что ЦАХАЛ начал ее бомбить.

Полынков также написал, что в предыдущий раз, когда он опубликовал пост с критикой в адрес Соловьева, по адресам, где он раньше жил, стала приезжать военная полиция.

В тот же день, когда был задержан Полынков, телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как в квартире соратника Стрелкова сотрудники МЧС ломают дверь, а когда Полынков ее открывает — его задерживают силовики. Телеканал, называя Полынкова дезертиром, утверждает, что тот якобы проходит по делу о самовольном оставлении части в декабре 2023 года.

Во время событий «Русской весны» в 2014 году Полынков был активистом движения «Новороссия», а после присоединился к Игорю Стрелкову. Сам Стрелков в январе 2024 года был осужден на четыре года по делу о призывах к экстремизму. Он отбывает наказание в колонии в Кировской области.