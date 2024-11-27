Фильм о президенте России Владимире Путине, снятый польским режиссером Патриком Вега при помощи дипфейка, вряд ли кому-то будет интересен. Об этом RTVI заявили режиссер Александра Баранов и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий счел ленту о Путине «элементом гибридной информационной войны».

«Искусственное и ненастоящее»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил RTVI, что считает такого рода фильмы «искажением образа России и ее президента».

«Очередной элемент гибридной информационной войны. Искажение образа России и ее президента в формате дипфейк. Не смотрели, смотреть не будем и другим не советуем», — заявил он.

Александр Баранов, автор готовящегося фильма о Владимире Жириновском, заявил, что проекты, в которых используют дипфейки, не являются чем-то новым в киноиндустрии.

«Все видели “Диверсант. Идеальный штурм”. Там покойный Галкин якобы снялся, но это уже дипфейк, там уже роль исполнял искусственный интеллект. Также был фильм, где “оживили” Никулина. Кому как, но мне лично видно, что это искусственное и ненастоящее. Это я замечаю», — сказал он.

На вопрос, могут ли в России снять в ответ фильм о польском президенте, Баранов ответил отрицательно.

«Нет, конечно, они просто никому не интересны. Польский президент! Что про карликов снимать-то? Смысл какой? Любого прохожего на улице можно снять с таким же успехом. Три поляка посмотрят, которые в гостиницах живут в командировке или в этих большегрузных машинах на границе стоят. Их это, может, и заинтересует. Больше никого», — уверен режиссер.

Его коллега Карен Шахназаров, комментируя RTVI ситуацию с фильмом, отметил, что если снимают фильм про Путина, то почему бы не снять такой же про президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что в России уже есть проекты, где используется технология дипфейк.

«У нас уже есть проекты, которые интересно разрабатывают эту технологию. С умершими актерами, естественно. Надо сказать, довольно убедительно выглядит. Так что, в принципе, у нас этот процесс идет с помощью искусственного интеллекта», — сказал он.

О проблеме авторских прав на фильмы с дипфейками

Фильмы, в которых используется технология дипфейк для создания образа реально существующего человека, вряд ли смогут выйти на экраны, если авторы не получали согласие от самого человека или его родственников, уточняет Шахназаров.

«Во всяком случае, в тех проектах, о которых я слышал, спрашивают у родственников. И не факт еще, что родственники разрешат. Я бы не разрешил. Хотя прогресс, конечно, остановить невозможно. Это трудная тема, она требует отдельного разговора. Видимо, надвигается эта история со страшной силой, это уже реализуемо», — сообщил он.

О том, что ленту с дипфейком вряд ли выпустят в прокат, если нет человек не разрешал использовать свой образ, говорит и Баранов.

«Здесь какая-то фигня полная, потому что без согласия самого объекта или родственников, если объект умер, никто не может сделать картину. Если этого разрешения и согласия нет, никто не может эту картину сделать и выпустить. По крайней мере, насколько я знаю. Мы лично, когда касалось нас, вынуждены были, конечно, договариваться», — добавил он.