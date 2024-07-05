В конце июня российские медиаресурсы сообщили о серьезных проблемах в телекоммуникационном холдинге «Мастертел». Совладелец компании Виталий Езопов заявил, что его пытаются выдавить из бизнеса, а сам холдинг подвергается рейдерскому захвату. RTVI решил разобраться в ситуации и выяснил, что в этой истории не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Более того, внезапно вспыхнувший конфликт между бизнес-партнерами, работавшими вместе 20 лет, рискует привести к краху IT-холдинга.

В «Известиях» 24 июня вышло интервью с Виталием Езоповым. В нем топ-менеджер «Мастертел» рассказал о возникших разногласиях с другим совладельцем компании Михаилом Беловым. По словам Езопова, причиной конфликта с бизнес-партнером стали его желание провести IPO, участие в президентской амнистии дробления бизнеса и идея внешнего аудита. Белов, как следует из слов Езопова, эти планы не разделял. Сразу после того, как это интервью вышло, его подхватили СМИ и телеграм-каналы. В соцсетях появились громкие заголовки с акцентом на то, что «Мастертел», от которого зависит качество работы критической инфраструктуры Москвы и Московской области, подвергся попытке рейдерского захвата. Еще спустя несколько дней уже в украинских СМИ начали появляться сообщения о том, что украинские хакеры атаковали инфраструктуру «Мастертел», обслуживающую российские банки, что привело к сбоям в их работе.

Езопов и Белов знакомы более 20 лет. Они вместе начинали строить «Мастертел». Езопов утверждает, что основатель будущего холдинга именно он — дескать, пригласил Белова в партнеры еще в 2002 году. На самом деле же Белов и Езопов основали компанию вместе. У каждого из них в бизнесе — по 50% долей.

Бывшая супруга Езопова Елена, которая была ним в браке два десятка лет, рассказала RTVI, что с ее бывшим мужем Белов основал компанию на принципах «равноправия». «Они оба придумывали стратегию, компания очень долго вставала на ноги», — рассказала Елена Езопова. Из ее слов следует, что Белов и Езопов были не только партнерами, но и друзьями. Белов приходится крестным отцом одному из их сыновей, Елена — крестная сына Белова, а Езопов — крестный его дочери. История Езопова и Белова — классическая история не просто бизнеса, но и дружбы. Однако все резко изменилось в мае 2024 года. И у каждого из партнеров свой взгляд на случившееся.

«За 20 лет у нас появилась пара десятков структур, часть из них в Московском регионе стали лидерами, — заявил RTVI Виталий Езопов. — Масса компаний у нас связаны и оформлены на номиналов. В свое время делали, как могли и как умели. И я, собственно, хотел, когда появились многомиллиардные выручки, перейти на следующий этап».

По мнению Езопова, переход на следующий этап как раз и заключается в проведении внешнего аудита, привлечении наемного топ-менеджмента, а также в введении в совет директоров «внешних авторитетных персоналий».

Все эти шаги Езопов уже начал делать. В начале июня в компании появились новые лица — гражданка Молдавии Алена Тимони и ее супруг Андрей Буравчиков. Причем появились они эффектно: как следует из записи видеонаблюдения в офисе «Мастертел», мимо повергнутых в шок сотрудников они прошли в сопровождении вооруженной охраны. Сооснователь «Мастертела» Михаил Белов рассказал RTVI, что в течение последующих дней компания не оплатила ни один счет производственного назначения, начали отзываться доверенности, в том числе на право пользования ЭЦП, были расторгнуты договоры со структурой, которая отвечает за кадровое делопроизводство и бухучет. «К концу третьей недели все предприятие было полностью парализовано», — вспоминает Михаил Белов.

У Езопова своя версия происходящих событий. «Алену [Тимони] я пригласил, потому что экспертиза у нее очень хорошая. Она занимается банкротствами непосредственно. Плюс она профессиональный юрист с высоким стажем и уровнем. Алена наемный сотрудник с моей стороны», — объяснил Езопов RTVI.

По версии Езопова, сподвигло его на этот шаг обстоятельство, произошедшее с ним во время празднования дня рождения за рубежом в мае 2024 года. Езопов говорит, что к этому моменту он уже якобы обсуждал с Беловым планы по реорганизации. А когда улетел за рубеж, все ключевые люди, отвечающие за безопасность и финансы холдинга, якобы пропали со связи. «Меня исключают изо всех чатов. В одной из структур снимают директора. Я удаленно пытался выяснить, что происходит. Приезжаю, вижу полный хаос. Компанию просто ведут к банкротству, выводят оттуда клиентскую базу прямо в лоб — на пустые юрлица. Как в кино. У меня украли домены, включая домен «Мастертела», — говорит Езопов на тему того, почему принял решение ввести в компанию новых управленцев. Кроме того, добавляет Езопов, по данному факту он уже обратился в правоохранительные органы.

Между тем, шокированные появлением вооруженных людей в офисе сотрудники компании начали писать Езопову письма с просьбой объяснить, что происходит. «Учитывая тот факт, что компания «Мастертел» обслуживает огромное количество государственных структур и сама является объектом критической инфраструктуры, подобное поведение говорит либо о вашей полной неадекватности, либо о сознательной диверсии в адрес нашей страны», — говорится в письме сотрудников в адрес Езопова (имеется в распоряжении RTVI).

В том же письме, под которым имеется множество подписей, сотрудники требуют от Езопова уйти в отставку, а также предупреждают, что готовы защищать свои права, обратившись в силовые органы. По словам совладельца «Мастертела» Михаила Белова, эти письма не возымели никакого воздействия на Езопова. «Он отстранил меня от деятельности, отозвав доверенность, и начал войну с коллективом, рассылая угрожающие телеграммы и письма», — добавляет Белов. После чего сотрудники начали увольняться, из-за чего партнерам Езопова пришлось даже рассылать им бумажные телеграммы с требованием вернуться в офис.

Алена Тимони, в свою очередь, 2 июля заявила RTVI, что «все сотрудники работают». Больше на звонки и сообщения издания она не отвечала. Езопов сказал, что на 4 июля в компании осталось 62 человека. Белов приводит другие данные. «Большая часть коллектива, по моим оценкам порядка 80%, из компании уволилась. По моим ощущениям, еще несколько дней — и все это примет необратимый характер», — говорит Белов.

Напрямую бывшие друзья и многолетние партнеры больше не общаются. Белову Езопов предлагает вести диалог с Тимони. Более того, внезапно Езопов принял решение вывести свои доли в компании в залог физическому лицу, а именно — мужу Тимони Андрею Буравчикову. Самого Буравчикова Езопов хочет ввести в состав ревизионной комиссии «Мастертела». Чуть раньше в этой истории появилось новое лицо — Александр Яхнич. В мае он презентовал инвестиционный проект своей компании «Гиперскейл», под названием «Создание национального лидера критической инфраструктуры РФ». В самой презентации упоминается и имущественный комплекс «Мастертела». Яхнич также хороший знакомый Езопова, и однажды даже был гостем его подкаста. При этом в беседе с RTVI Яхнич сказал: «Я не очень понимаю, кто вы и с чем вы. Комментариев не даю». Белов относительно данной презентации утверждает, что с ним это вообще никак не обсуждалось.

Одновременно с этим, вспоминает Белов, в СМИ как раз и появились публикации, в которых в «рейдерском захвате» Езопов обвиняет именно его — Белова. «Я считаю, что это понуждение меня к чему-то, чего я лично не хочу. До конца я не понимаю, чего от меня хотят. Но думаю, что они хотят, чтобы я продал все свои доли в организациях, в которых участвую», — считает Белов.

Он говорит, что до 30 мая в компании был утвержденный бизнес-план, и «Мастертел» должен был вырасти минимум на 600 млн рублей. «И в понедельник, 3 июня, все изменилось. У меня объяснений этому нет, — сказал Белов RTVI. — Более 20 лет действовал налаженный бизнес-процесс. И он не менялся. Виталий выполнял свою роль в производственном процессе. И не было никаких проблем. По каким-то причинам с 3 июня он начал вносить существенные изменения в производственный процесс, что привело к тому, что компанию практически разрушили».

Также Белов говорит, что про внешний аудит, о котором Езопов рассказывал «Известиям», он впервые услышал, получив по почте на домашний адрес уведомление о внеочередном собрании акционеров, где предлагается назначить ревизионную комиссию. Про желание Езопова провести IPO Белов тоже узнал только из прессы. Заявления Езопова об использовавшихся в структурах, связанных с «Мастертелом», схем дробления бизнеса Белов называет не соответствующими действительности. И считает странным, что такие заявления звучат из уст ответственного лица.

Что будет с «Мастертелом» дальше — большой вопрос. «Существует риск полной остановки работы компании. Уволились специалисты с опытом работы свыше 15 лет. Это катастрофа», — говорит Михаил Белов. Кроме того, напоминает он, «Мастертел» сотрудничает с множеством серьезных организаций, которые работают в столичном регионе. Все они сейчас рискуют остаться без услуг связи. Белов добавляет: «У меня нет даже подходящего описания того, что будет происходить».