В московских аэропортах был введен режим «Ковер», ограничивающий взлет и посадку самолетов из-за атаки БПЛА. Это привело к массовым задержкам и отменам рейсов. Больше всего пострадали пассажиры Шереметьево — некоторые не могут вылететь на протяжении 11 часов. Спецкор RTVI Татьяна Панова наблюдала за происходящим в аэропорту.



Около главного табло в аэропорту Шереметьево толпится народ. Каждый пытается найти свой рейс. Кто-то почти облегченно вздыхает — отправление перенесли на несколько часов. Другие же коротко, но очень емко констатируют: «ну это просто полный ******». По данным онлайн-табло на 9:30, в Шереметьево были задержаны 108 вылетов и 196 прилетов, отменены 84 вылета и 93 прилета.

Людей в аэропорту гораздо больше, чем обычно. Свободное место в зоне ожидания почти не найти. Некоторые дремлют, примостившись на своих сумках. Другие — сидят прямо на полу, аккуратно разложив вокруг себя вещи. Кто-то из них в аэропорту находится уже с ночи. Многие приехали недавно — надеялись улететь — но уже на месте выясняли, что быстро этого сделать не получится.

Недалеко от табло, прямо около стоек информации, несколько человек собираются вокруг представителя компании «Аэрофлот». Их рейс должен был вылететь в Калининград в 15 часов, однако, оказался среди «отмененных».

— У нас там квартира забронирована, билеты обратно куплены. Ну, вот как так? Если бы еще деньги обратно сразу вернули… — отчаявшись, говорит одна из пассажирок.

— Возврат денежных средств только на сайте или через колл-центр. Больше ничем вам помочь не могу, к сожалению, — отвечает представитель «Аэрофлота».

— Скажите, а если у меня был билет туда и обратно в одном бронировании, я за полгода оба покупал. У меня сейчас оба рейса отменяются, получается?, — спрашивает у него молодой парень, подкативший к стойке информации большой чемодан.

— Да, в любом случае возврат средств будет за оба, — отвечает ему сотрудник авиакомпании.

Молодой человек с чемоданом молча отходит и, поправив на плече рюкзак, что-то задумчиво печатает в телефоне.

— Что, и у вас отменили? — аккуратно спрашиваю я.

— Да, — коротко отвечает парень. Его зовут Александр. Сообщение о том, что рейс отменен, он получил утром, по пути в аэропорт.

— Мне в Калининград надо срочно. А мне сказали, что никак не могут помочь. Только если в главный офис к «Аэрофлоту» ехать, а это далеко отсюда. Я уже смотрел другие билеты, нашел на сегодня за 40 тысяч рублей. И то, там без багажа. А мне его деть некуда. И что вот мне делать? — поделился Александр.

«Билеты сдать не могу и жилье нам предоставить тоже не могут»

В такой же ситуации оказались и десятки других пассажиров «Аэрофлота» — некоторые из них пытаются выяснить, «что же делать», около информационных стоек, однако оттуда их быстро «разворачивают» — как сообщила сама авиакомпания, возврат и переоформление билетов в кассах Шереметьево «временно не осуществляется». Для переоформления сотрудники аэропорта предлагают пассажирам проехать в офис авиакомпании на станции метро Маяковская.

— Это вообще маразм. Я в этих очередях к стойке два часа стоял. И для чего? Чтобы куда-то сейчас ехать? — возмущается Александр — мужчина в серой бейсболке. Сам Александр приехал с Сахалина и должен был лететь в отпуск в Волгоград. Он успел зарегистрироваться на свой рейс, который должен был отправляться в районе 17, но также был отменен.

— Я билеты сдать не могу и жилье нам предоставить тоже не могут. А вылет у нас теперь завтра. Мне что, сидеть тут бичевать? Так тут половина аэропорта таких. Где сотрудники, которые должны четко отвечать на все вопросы? Организации просто ноль. Работники ходят и рассказывают нам сказки. На горячую линию им не дозвониться, а это наш аэропорт, центр России.

Рядом с Александром — прямо на полу — устроились три пожилые и очень грустные женщины. Одна из них, устало прислонив телефон к уху, пытается дозвониться по горячей линии авиакомпании, но безуспешно. Женщины должны были лететь в отпуск в Калининград — отмечать день рождения подруги, но их вылет также отменили. «Все испортили, настроения никакого. Уже думаем поездом ехать. Но главное, чтобы деньги вернули», — говорит одна из них. «Вам водичка нужна?» — перебивает ее молодой волонтер. В руках у него — пара бутылок питьевой воды. Женщина отмахивается и снова возвращает внимание к своему телефону — пытается дозвониться до представителей авиакомпании.

Для тех, кто рейс ожидает уже долго, сотрудники аэропорта и волонтеры организовали горячее питание. Получить его пассажиры могут только по посадочным талонам. «Хоть за это спасибо», — донесся голос одного из пассажиров, который сидел рядом с пенсионерками. Ранее СМИ сообщали, что на фоне «авиаколлапса» в российских аэропортах сильно выросла цена на питьевую воду. В частности, за бутылку 0,5 во Внуково просили 455 рублей.

Я снова подхожу к информационной стойке — очередь тут не просто не уменьшается, а растет с каждой минутой. Пассажиры аэропорта в растерянности задают сотрудникам все те же вопросы про переоформление билетов и возврат денежных средств. Сотрудники же все так же перенаправляют людей на колл-центр или сайт авиакомпании. «Нет необходимости находиться в аэропорту, если ваш рейс отменен», — сопровождает очередь эхо голосового объявления. «******», — вздыхает мужчина в очереди и, отогнув гибкую ленту, быстрым шагом направляется куда-то в сторону выхода.

«В связи с закрытием воздушного пространства авиакомпания вносит коррективы в отправление рейсов», — раздается эхо голосового уведомления. «Коррективы…охренеть можно просто», — сухо констатирует женщина из той же очереди, но продолжает стоять. А с ней — и другие пассажиры.

К вечеру количество людей в аэропорту начинает уменьшаться — я занимаю место около небольшого кафе. Рядом присаживается пожилая пара. Обсуждают задержки рейсов. «Ну, подождем, что уж», — говорит жена своему мужу. Из разговора становится ясно, что пара летит также в Калининград.

— Долго уже ждете? — вмешиваюсь я в их разговор.

— В 16:40 у нас должен был быть рейс а теперь будет в 21:40. Сначала нам на два часа задержали, а потом перекинули — и теперь уже задержка на пять. И, может, это еще не край дороги, — начал рассказывать мужчина. — У нас рейс не отменяется, поэтому тут варианта два: можно простить все это в связи с ситуацией, а можно пободаться. Ну это для тех, кому это надо, кто транзитом летит, опаздывает. А у нас один выбор: просто ждать.

— Не боитесь, что его опять перенесут?

— Мы еще не знаем, чем у нас это закончится. Летим-то в вечернее время, а там, может, опять «Ковер» введут — и все. Но пока мы будем ждать.