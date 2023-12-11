По сообщениям украинских СМИ, в ночь на 11 декабря Киев подвергся ракетной атаке. О взрывах писали в частности издания «Зеркало Недели» и «Суспильне». Что об ударах по столице Украины пишут российские военкоры — в материале RTVI.
Сирену воздушной тревоги в Киеве включили через несколько минут после появления сообщений о взрывах. Затем в городе объявили о “ракетной угрозе” и попросили жителей спуститься в убежища. По информации Киевской городской военной администрации, обломки ракет упали в Дарницком и Голосеевском районах. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех раненых.
Телеграм-канал “Два майора”
“Ночью ВС России нанесли удары ракетным вооружением по Киеву. Предварительно, работали гиперзвуковые «Кинжалы»: воздушная тревога включилась после прилетов. Враг сообщает о 8 ракетах”.
Военкор Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio)
В Киев прилетело и взорвалось что-то очень быстрое и злое. И не одно. И как бы не «Кинжалы». Воздушную тревогу объявили уже после взрывов, после чего украинские чиновники начали рассказывать о работе ПВО и падении «обломков ракет».
Кирилл Федоров (телеграм-канал «Война История Оружие»)
По Киеву нанесен внезапный удар. ППО его то ли проспали, то ли это был гиперзвук, который сбить нереально.
Операция Z: Военкоры Русской Весны
Десятки взрывов: неожиданный удар нанесён по Киеву
ПВО ВСУ не смогла вовремя обнаружить угрозу и опоздала. Сейчас пожары в Дарницком и Голосеевском районах.
«Ждем утром объяснения от Воздушных сил, почему сначала в столице раздаются взрывы, а через несколько минут объявляют тревогу», — пишут местные ресурсы.
«Охренеть. Тревоги в Киеве нет, а несколько десятков взрывов — есть».
«Скорее всего, была атак ракет типа «Искандер-М» и попытка их сбить. Оттуда и столько взрывов за 30-40 секунд».
Канал «Повернутые на Z войне»
По Киеву предположительно ударили «Кинжалами». Прогремели взрывы на левом берегу, после чего была включена воздушная тревога.