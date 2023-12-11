По сообщениям украинских СМИ, в ночь на 11 декабря Киев подвергся ракетной атаке. О взрывах писали в частности издания «Зеркало Недели» и «Суспильне». Что об ударах по столице Украины пишут российские военкоры — в материале RTVI.

Сирену воздушной тревоги в Киеве включили через несколько минут после появления сообщений о взрывах. Затем в городе объявили о “ракетной угрозе” и попросили жителей спуститься в убежища. По информации Киевской городской военной администрации, обломки ракет упали в Дарницком и Голосеевском районах. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех раненых.

Телеграм-канал “Два майора”

“Ночью ВС России нанесли удары ракетным вооружением по Киеву. Предварительно, работали гиперзвуковые «Кинжалы»: воздушная тревога включилась после прилетов. Враг сообщает о 8 ракетах”.

Военкор Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio)

В Киев прилетело и взорвалось что-то очень быстрое и злое. И не одно. И как бы не «Кинжалы». Воздушную тревогу объявили уже после взрывов, после чего украинские чиновники начали рассказывать о работе ПВО и падении «обломков ракет».

Кирилл Федоров (телеграм-канал «Война История Оружие»)

По Киеву нанесен внезапный удар. ППО его то ли проспали, то ли это был гиперзвук, который сбить нереально.

Операция Z: Военкоры Русской Весны

Десятки взрывов: неожиданный удар нанесён по Киеву

ПВО ВСУ не смогла вовремя обнаружить угрозу и опоздала. Сейчас пожары в Дарницком и Голосеевском районах.

«Ждем утром объяснения от Воздушных сил, почему сначала в столице раздаются взрывы, а через несколько минут объявляют тревогу», — пишут местные ресурсы.

«Охренеть. Тревоги в Киеве нет, а несколько десятков взрывов — есть».

«Скорее всего, была атак ракет типа «Искандер-М» и попытка их сбить. Оттуда и столько взрывов за 30-40 секунд».

Канал «Повернутые на Z войне»

По Киеву предположительно ударили «Кинжалами». Прогремели взрывы на левом берегу, после чего была включена воздушная тревога.