В столичном региона до 30 мая сохранится теплая погода, после чего станет чуть прохладнее, в том числе в начале июня. Об этом RTVI рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«До 30 мая у нас остается теплая погода. Ночные температуры от плюс 10 до плюс 15 градусов по области, в Москве местами до плюс 19 градусов. Дневная температура — плюс 25-30 градусов. В субботу, 31 мая, предварительно будет прохладнее, плюс 24-26 градусов», — рассказал он.

Синоптик уточнил, что 1 июня станет «еще прохладнее» — столбики термометров опустятся до 22—24 градусов тепла.

«Но все равно в эти дни температура будет пока где-то на 6−7 градусов выше нормы. В последний день мая она будет на 4 градуса выше нормы, а 1 июня — где-то на 1 градус выше нормы по температуре. Вполне такая летняя погода», — добавил Цыганков.

Сильных осадков в Москве и области на этой неделе не ожидается, сообщил собеседник RTVI.

«Завтра [28 мая], может быть, где-то кратковременно чуть-чуть зацепит. Сильных осадков пока не видно. У нас антициклон, стоит высокое давление, и все осадки идут по окраине: Беларусь, Псков, Великий Новгород, там фронт проходит. За счет высокого давления на нас он пока не выходит. Порывы ветра — до 17-18 метров в секунду», — заключил он.

Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что из-за очень теплой погоды в столичном регионе начали созревать клубника и земляника.

«Теперь нужно в меру тепла и влаги. И последние дни мая обещают кратковременные дожди и умеренное тепло, днем 23-28 градусов», — добавила синоптик.