ЧВК «Вагнер» выводит своих военных из Мали. Об этом говорится в официальном телеграм-канале группы «Вагнер».

«Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», — указывают причину такого решения вагнеровцы.

Бойцы ЧВК выполняли боевые задачи в этой африканской стране последние 3.5 года.

«Оркестранты плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма. Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население. Помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. И выполнили главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти», — пишут в канале.

Присутствие вагнеровцев в Мали запомнилось боем, который произошел летом 2024 года на севере Мали в районе алжиро-малийской границы. Бой произошел между ЧВК «Вагнер» и туарегскими сепаратистами, которых поддерживали джихадистские группировки. Террористы устроили засаду на российских бойцов. В результате были убиты десятки бойцов «Вагнера», такие потери вагнеровцы не несли с 2018 года (без учета боев на Украине). Среди погибших был Никита Федянин — автор популярного телеграм-канала Grey Zone. Более 15 человек попало в плен, позже они были обменяны. Z-каналы сообщали о гибели от 20 до 50 вагнеровцев. Бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль сообщил Agence France-Presse о гибели не менее 15 вагнеровцев.

Власти Мали заключили контракт с «Вагнером» в 2021 году. Сразу после этого Франция и ещё 15 государств направили правительству Мали ноту протеста против российского присутствия. 17 февраля 2022 года Франция завила о выводе своих войск из Мали. Летом того же года Мали разорвала отношения в военной сфере с Францией, объяснив их деятельностью военных Франции в своих интересах, без учета интересов африканской страны.