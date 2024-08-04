Россия готовилась в конце июля поставить ракеты и военную технику хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах», но «в последний момент» отказалась от этой идеи из-за предостережений от Саудовской Аравии, утверждает CNN со ссылкой на несколько источников. Однако, по их словам, Москва якобы направила в Йемен военных, которые провели консультации для хуситов.

По информации телеканала, США отдельно обращались к Саудовской Аравии с просьбой помочь убедить Москву не вооружать хуситов.

Источники CNN рассказали, что разведке США неясно, стало ли предостережение Эр-Рияда решающим фактором, из-за которого Россия в итоге не стала отправлять вооружение, или же это была только одна из причин, побудивших ее передумать.

Вооружение и консультирование хуситов Москва рассматривает как способ «отомстить» Белому дому за данное Украине разрешение атаковать российскую территорию западным оружием, утверждает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Собеседники канала заявили, что, хотя Россия не стала передавать хуситам вооружение, она все же направила в Йемен военных, которые в конце июля должны были провести там трехдневные консультации.

Американские чиновники наблюдали «необычную остановку» крупных российских кораблей в южной части Красного моря, где военные якобы сошли на берег, после чего хуситы на лодках переправили их в Йемен, рассказали источники CNN. По их словам, у визитеров были с собой сумки, но недостаточно вместительные, чтобы можно было предположить наличие в них оружия или его компонентов.

Издание Middle East Eye утверждает, что «для оказания помощи поддерживаемым Ираном хуситам в нанесении ударов по коммерческим судам в Красном море» в Йемен якобы также отправились представители российской военной разведки.

Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что, по данным разведки США, на контролируемой хуситами территории Йемена в качестве консультантов работают сотрудники главного управления Генштаба ВС России (более известно под своим прежним названием ГРУ).

В публикации Middle East Eye говорилось, что «точный характер роли» россиян неясен, однако, по словам американского чиновника, сотрудники ГРУ якобы присутствуют в Йемене уже «несколько месяцев».

Хуситы после начала войны Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС регулярно атакуют суда в Красном море — по их собственным заявлениям, в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Белый дом, Минобороны США и МИД России не ответили на запрос Middle East Eye о комментариях.