Сумки Jacquemus и популярные модели кроссовок пользуются максимальным спросом на «Авито Премиум». Об этом в интервью RTVI рассказал руководитель категории Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич.

«Я и сам тоже покупал маме подарок — это сумки Jacquemus. И история в том, что они у нас пользуются максимальным спросом», — поделился Шашкевич.

По его словам, одними из самых популярных товаров из фешн-сегмента являются также кроссовки Nike Air Force и Adidas Samba. Кроме того, в разделе «Авито Премиум» пользуются спросом редкие модели сумок Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton из коллабораций.

«У нас растет спрос на российские бренды. <…> такие бренды, как Lime, Monochrome, 12 Storeez, USHATAVA и многие другие, они из года в год растут просто колоссальными темпами. Это нам говорит о том, что потребитель любит российские бренды, есть определенная страсть», — добавил эксперт.

Он также отметил, что ресейл сейчас находится в тренде. Шашкевич отметил, что до половины всех покупателей, которые приходят купить что-то на «Авито», находятся в поисках чего-то уникального. При этом на продажи, по его словам, также влияет рост культуры осознанного потребления.

Шашкевич отметил, что в 2023 году доля ресейла от всего оборота в фешне приблизилась к 6%. Он добавил, что в европейских странах она составляет около 8%. «Спрос ежедневно у нас около 750 тыс. поисковых запросов внутри платформы происходило именно с запросом премиальных люксовых брендов. <…> Эта цифра в 2024 году стала уже больше 1,5 млн», — подчеркнул Шашкевич.