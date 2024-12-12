В голосовании по выбору символов для новой тысячерублевой купюры победил скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», сообщили в ЦБ. В тройку лидеров вошли также Дворец земледельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву расположился только на четвертом месте.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами», — отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, художники сначала определят, какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что «можно представить в виде микрорисунков». После разработки эскизов Совет директоров Банка России выберет финальный вариант.

Онлайн-голосование проходило на сайте Банка России две недели, в нем приняли участие почти 700 тыс. человек. Банкнота, для оборотной стороны которой выбирали символ, посвящена Приволжскому федеральному округу. На голосование были вынесены 25 объектов этого округа.

Почему не Салават Юлаев

Изначально в голосовании лидировал памятник Салавату Юлаеву — башкирскому национальному герою, сподвижнику Емельяна Пугачева и одному из руководителей Крестьянской войны 1773-1775 годов.

Как писали «Осторожно, новости», это возмутило авторов Z-каналов, а также основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова, который призвал голосовать за «Метеор». Салавата Юлаева стали называть «бандитом», «террористом» и «преступником». В итоге теплоход «Метеор» вырвался вперед, сайт ЦБ из-за высокой активности тогда начал падать.

Mash пишет, что памятник Салавату Юлаеву больше не будут рассматривать для дизайна российских банкнот. «Единственная лазейка — макет с общим планом Уфы, где будет виден памятник», — утверждает канал.

В октябре 2023 года ЦБ ввел в обращение обновленную тысячерублевую купюру, которая подверглась критике из-за того, что на ней изобразили казанскую церковь без креста (здание используется как музей). Священник РПЦ Павел Островский призвал «не играть с огнем», предположив, что изображение могло быть выбрано из-за «тупости дизайнеров», но и допустив «сознательную провокацию».

Активисты православного движения «Сорок Сороков» призывали СК и Генпрокуратуру проверить руководителей Центробанка по статье о возбуждении ненависти и вражды. В итоге ЦБ в том же месяце остановил выпуск тысячерублевой банкноты. Регулятор отмечал, что в широкое обращение она не поступила.

* признано экстремистской организацией и запрещено в России