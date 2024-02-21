Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка, сообщает пресс-служба регулятора. Это первый случай отзыва лицензии за почти два года. По величине активов QIWI банк занимал 89 место в банковской системе России.

В регуляторе пояснили, что такое решение было принято из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, а также систематически нарушал требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — сказано в сообщении.

В ЦБ также заявили о многочисленных случаях открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

«КИВИ Банк (АО) не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций», — говорится в сообщении регулятора.

В пресс-службе также отметили, что ЦБ направил в правоохранительные органы информацию об операциях QIWI банка, «имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний».

По данным регулятора, прекращение деятельности QIWI банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юрлиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы.

В июле 2024 года Qiwi банк на время частично ограничил физическим лицам снятие наличных и вывод средств с кошельков на банковские счета из-за предписания ЦБ. В пресс-службе тогда пояснили, что у регулятора к банку возникли претензии, касающиеся составления отчетности и ведения документации.