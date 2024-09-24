Режиссер и художник-мультипликатор Юрий Норштейн обвинил Центробанк в «воровстве» из-за выпуска памятных монет с главным персонажем мультфильма «Ежик в тумане». В ЦБ после этого заявили, что монеты выпустили после заключения договора с ООО «Союзмультфильм».

«Если в краткой форме — воровство. Моя жена Франческа Ярбусова — художник всех моих фильмов. Мы с ней сделали пять фильмов. Она по сию пору живет и работает в полном сознании ума и таланта. Они даже у нее не спрашивали», — сказал Норштейн в беседе с изданием «Подъем».

Режиссер считает, что ЦБ воспользовался решением главы совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, которая якобы «организовала из киностудии “Союзмультфильм” ООО “Союзмультфильм” и забрала права на все персонажи от всех художников, которые имели значительное влияние на отечественную мультипликацию».

«Так что обычное воровство. Они почему-то посчитали, что это их. Они воры, воры в законе», — считает мультипликатор.

По его словам, два года назад Госдума и Совет Федерации своим голосованием «отобрали у всех художников киностудии “Союзмультфильм” за всю историю с 1936 года все права на ими сделанные работы».

В Центробанке после слов Норштейна заявили, что все монеты выпускаются при наличии договора с правообладателем.

«В данном случае у Банка России договор с ООО “Союзмультфильм”, в соответствии с которым нам были переданы права на использование персонажей произведения», — пояснили в пресс-службе ЦБ изданию NEWS.ru.

В Банке России отметили, что с уважением относятся к творчеству Норштейна. Монета «Ежик в тумане» вышла в серии «Русская (советская) мультипликация», в которой ранее уже выходили такие монеты, как «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и другие, добавили в пресс-службе.

Центробанк 23 сентября выпустил в обращение памятные монеты, посвященные «Ежику в тумане». Это серебряная трехрублевая монета и еще две монеты — из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — по 25 рублей. Тираж первой монеты — 7 тыс., второй — 850 тыс., третьей — 150 тыс.

Выпуск монет связан с приближающимся 50-летием мультфильма. «“Ежик в тумане” — это не просто мультфильм, а уже много лет один из символов отечественной анимации, произведение, ставшее безусловным мировым шедевром», — отметила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.