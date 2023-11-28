Генпрокурор Игорь Краснов поручил срочно проверить информацию о том, что в России дорожают дрова. По данным Росстата, в среднем по России цены на этот вид топлива за год выросли на 16% — с 1800 до 2100 рублей. При этом в богатых лесом Челябинской области, Марий Эл и Приморском крае дрова подорожали более чем на 130%, обнаружил RTVI.

Публикации о подорожании дров начали появляться в региональных СМИ в конце ноября. Так, в Бурятии жители рассказали, что за один кубометр у них просят примерно 4,5 тыс. руб. На зиму для отопления частного дома надо в среднем 20 «кубов» за 90 тыс. руб. При этом, по словам жителей региона, лесничество не дает им самим заготавливать дрова.

Цены на дрова за год выросли в 50 российских регионах, свидетельствуют данные Росстата (ведомство приводит актуальные цены только в 60 регионах из 89). Среди рекордсменов по росту цен, кроме указанных выше регионов, — Карачаево-Черкессия (71%), Сахалинская область (41%), Башкирия (37%), Тамбовская (35%), Иркутская (28%), Смоленская (27%) и Кемеровская (26%) области.

Снизились цены на дрова, согласно данным Росстата, всего в восьми российских регионов. Среди них — Татарстан (-2%), Вологодская область (-3%), Хабаровский край (-6%), Костромская область (-7%), Красноярский край (-12%), Алтайский край(-13%), Воронежская область (-15%) и ХМАО (-20%).

Почему растут цены на дрова

В России более 17% жилого фонда с печным отоплением, при этом в некоторых регионах половина всех домов отапливается дровами, отметил в разговоре с RTVI Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономический факультет РУДН. Среди них, по его словам, Тува, Бурятия, Курганская, Кировская и Новгородская области.

“Подорожание дров тесно взаимосвязано с рынком энергоносителей, особенно дизельного топлива. При распиливании кругляка используются в основном бензопилы, которые тоже потребляют топливо. Увеличилась стоимость доставки дров, поэтапно повышается заработная плата рабочих, задействованных в заготовке дров”, — рассказал Белхароев.

В 2022 году объем рынка топливной древесина составил около 12 млн. кубов. При этом спрос на дрова увеличивается — в том числе за счет закупок российской армии, рассказал Белхароев.

“В зоне СВО военнослужащие для обогрева и приготовления пищи используют дрова. Общая протяженность границы с Украиной 2295 км., сухопутная — 1974 км., морская — 321 км, линия боевого соприкосновения 841 км. Так что расход дров у них значительный”, — добавил эксперт.

Как остановить рост цен

У государства есть три способа отрегулировать цены на дрова, рассказал RTVI Олег Москвитин, заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ, партнер, руководитель антимонопольной практики КА «Муранов, Черняков и партнеры».

Кратко- и среднесрочный путь — это меры антимонопольного регулирования. Действующим на рынке компаниям могут при наличии оснований выдать предупреждения, начать проверки, возбудить — при выявлении нарушений — дела о завышении цен.

“Но надо понимать, что ФАС и ее территориальные управления могут реагировать таким жестким образом только в установленных законом случаях. Это завышение цен монополистами, сговор игроков, которые сами по себе монополистами не являются, но могут влиять на цены за счет картеля; незаконные ограничения на рынке со стороны органов власти, которые снижают конкуренцию и влекут необоснованный рост цен. Такие вещи надо сначала установить”, — сказал Москвитин.

Более оперативный, как показывает еще «ковидная» практика, инструмент — это диалог государства с бизнесом о необходимости ответственного подхода к ценообразованию, добавил эксперт. В нем могут участвовать и органы ФАС России, и региональные и местные администрации. По его словам, ранее это давало хороший эффект и применительно к ценам на продукты, и применительно к иным товарам народного потребления.

Стратегический путь — это анализ возможных проблем в нормативном регулировании дровозаготовительной отрасли, которые создают предпосылки для подобных ситуаций. Если устранить такие недостатки в законодательстве, выработать меры господдержки отрасли, это позволит предприятиям снизить цены на дрова и сопутствующие дровозаготовке работы и услуги, резюмировал он.