Чай и кофе подорожают до конца 2025 года из-за изменения курса доллара, сказал, отвечая на вопрос корреспондента RTVI, Рамаз Чантурия, гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ» на мероприятии WorldFood Connect. Сейчас курс доллара находится на двухлетних минимумах, но уже летом он может вернуться к отметке 100 рублей и выше.

Нынешний рост цен на кофе еще не предельный и сдерживается снижением курса доллара. «Я хочу подчеркнуть, что мы еще живем в хорошее время, потому что курс доллара падает, и это позволяет скомпенсировать то возможное изменение цены и себестоимости продукции, если бы курс доллара сейчас был бы более высоким. К этому надо быть готовым”, — пояснил Чантурия..

Он призвал быть готовым к дальнейшему подорожанию популярного напитка. “Многие экономисты говорят о том, что курс доллара в какой-то момент вернется к росту и, скорее всего, улетит дальше 100 рублей. Соответственно, это еще один дополнительный фактор, который повлияет сразу же на цену для производителей. Соответственно, это повлияет потом и на цену на полках магазинов», — считает гендиректор “Росчайкофе”.

По словам Чантурии, если все факторы будут сохраняться на том же уровне — высокая стоимость сырья, растущая инфляция и стоимость кредитов, сложности с транзакциями и логистикой — плюс еще вернется фактор курса, то стоимость продукции может увеличиться значительно.

Ранее отраслевые эксперты, опрошенные RTVI, оценивали рост цен на кофе в 2024 году в 25-40% — в первую очередь из-за влияния мировых цен (на арабику они выросли на 40%, а на робусту — 80%). Цены на чай оказались более стабильными: годовую инфляцию по итогам марта Росстат оценивал в 10,3%. При этом спрос на кофе, в отличие от спроса на чай, продолжает расти в 2025-м.