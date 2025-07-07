Госдума до конца июля может принять пакет спорных правительственных законопроектов о регулировании платформенной экономики, рассказал источник RTVI в нижней палате парламента.

Законопроекты подготовило Минэкономразвития, а базовом и сопутствующем законопроектах устанавливаются правила работы маркетплейсов — помимо утверждения единого понятийного аппарата, регулируются договорные отношения между продавцами и операторами цифровых платформ, устанавливаются правила применения скидок на товары по инициативе продавца. Еще один законопроект вводит штрафы за нарушение новых требований.

«Комитет Госдумы по экономполитике будет предлагать рассмотреть законопроект в первом чтении 9 июля», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин.

«Могу предположить, что сегодня на Совете Думы будет принято решение рассматривать в первом чтении в среду, что, в общем-то, не самая лучшая практика для таких сложных законов, на мой взгляд, имеющих еще и серьезное электоральное эхо», — заявил во время круглого стола в Госдуме председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Пакет законопроектов будет нуждаться в серьезном сопровождении, сказал в беседе с корреспондентом RTVI заместитель главы комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов.

«Безусловно, его надо принимать, мы понимаем, что нельзя его откладывать. Слишком серьезная тема, цена вопроса — несколько триллионов рублей реально. Каждая из онлайн-платформ сегодня вкладывает в скидки от себя до триллиона рублей, это официальные данные, это серьезный финансовый импульс и для потребительского рынка с точки зрения сдерживания инфляции — с одной стороны. А с другой стороны, надо видеть всю цепочку и понимать, что если здесь создаются какие-то специальные условия, то не должно быть дискриминационных условий в других каналах продаж, это не на пользу поставщикам в первую очередь.

Когда в спешке принимаются такие системные инициативы, потом, в общем, похмелье тяжелое — это самый главный момент в сегодняшнем треке. Я думаю, что еще один очень важный момент — закон не должен стать жертвой предвыборного популизма, это очень важно», — подчеркнул Наумов.

Правительство внесло законопроект, который, как и ожидалось, вызвал широкий резонанс среди участников рынка, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по экономполитике Дмитрий Гусев.

«Документ породил множество вопросов. Это вполне естественно для инициатив такого масштаба. Концепция уже определена, и она останется неизменной. Однако поправки в рамках этой концепции могут и будут вноситься. Сейчас мы активно обсуждаем возможные изменения, как во фракции, так и с коллегами-депутатами, а также на площадках экспертных советов. Это стандартная процедура, направленная на тщательную проработку документа», — рассказал Гусев.

Что изменится с принятием закона

Конкретных поправок пока еще нет. Однако Госдума не может не учитывать обращения от бизнес-сообщества, где указывается на недоработки. Крупнейшие отраслевые ассоциации — от ритейлеров до производителей продуктов — выступили с критикой законопроекта о платформенной экономике, пишут «Ведомости». Письма были направлены руководителю администрации президента Антону Вайно, председателю правительства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Бизнес считает, что принятие пакета законов резко усилит неравные условия в е-коммерции. Например, в законопроектах отсутствуют меры защиты от контрафакта, изменения в КоАП все нарушения оцениваются одинаково, независимо от серьезности, а бизнес предлагал ввести оборотные штрафы и учитывать повторные нарушения. Кроме того, указал бизнес, законопроект никак не ограничивает влияние маркетплейсов на ранжирование товаров и не защищает продавцов от вмешательства в их ценовую политику.

«В законопроект не включены те предложения, которые поступали в ходе многочисленных обсуждений со стороны участников рынка, которые были направлены на формирование конкурентных рыночных условий, а также устранение тех дисбалансов, которые, на наш взгляд, имеют место в действующем регулировании онлайн и офлайн-торговли», — заявил Гутенев на заседании круглого стола.

В частности, глава комитета обратил внимание на то, что «необходимо введение ограничения размера инвестиций в ценах продавца, например, не более 10% — 15% стоимости товара», закрепление за оператором посреднической цифровой платформы (ПЦП) «прямой обязанности по проверке маркировки товара относительно логистической инфраструктуры оператора», «установление круга участников рынка, которые могут осуществлять реализацию продовольственных товаров через операцию ПЦП».

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Сергей Дроздов обратил внимание на то, что в законопроектах «практически нет ничего про потребителей».

«Да, есть отсылочная норма к закону о защите прав потребителей. Но в связи с тем, что все-таки работа маркетплейсов затрагивает огромный пласт людей, наверное, практически всех граждан нашей страны, мне показалось, что и в самом законе должно быть про потребителей. Чтобы граждане понимали, что этот закон, в том числе про них или даже, может быть, и в первую очередь про них», — сказал Дроздов на круглом столе.

Поправки будут, уверен зампред комитета Госдумы по экономполитике Наумов. При этом, по его мнению, «не надо зацикливаться на теме размера скидок для покупателей, она может быть 10%, а может быть чуть больше на какой-то период времени или чуть меньше».

«Мне кажется, что для того, чтобы торговым сетям удавалось конкурировать с онлайн-платформами, нужно регулировать их максимальную долю не на уровне муниципалитета, как сейчас, а на уровне субъектов Федерации. Сейчас у нас торговая сеть не может занимать больше 25% от оборота на муниципальном уровне, но понятно, что онлайн-торговля, она не муниципальная, она трансграничная по определению, поэтому конкуренцию надо защищать путем большей гибкости для развития в том числе региональных торговых сетей, не только федеральных, но и региональных в качестве привычного для людей канала приобретения местной своей продукции», — предложил он изменения в проект.