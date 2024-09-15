Центральная Европа борется с наводнениями: есть погибшие

Проливные дожди, вызванные штормом «Борис», привели к жертвам и разрушениям в Центральной и Восточной Европе. Вышедшая из берегов рек вода затопила тысячи домов, возникли перебои с энергоснабжением, пишет Associated Press (AP).

Чехия

В Чехии наводнение затронуло большую часть регионов страны; предупреждения самого высокого уровня действуют примерно в 100 районах. К 15 сентября без электричества осталось около 260 тыс. домов, на многих дорогах было остановлено движение, включая крупное шоссе D1.

В частности, в городе Опава с населением 56 тыс. человек до 10 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома. Для эвакуации людей в безопасное место из района, затопленного рекой Опава, спасатели использовали лодки.

Тысячи людей также эвакуированы из городов Крнов, который был почти полностью затоплен, и Чески-Тешин. По меньшей мере четыре человека, которых унесло водой, пропали без вести, сообщили в полиции.

Уровень воды в реке Одер, также протекающей по территории Польши, достиг экстремальных значений в городах Острава и Богумин, что привело к массовой эвакуации. Мэр Остравы Ян Донал предупредил, что в городе наблюдаются серьезные перебои в работе общественного транспорта.

Города и деревни в горах Есеники оказались затоплены и изолированы бушующими водами, которые превратили дороги в реки. Для эвакуации жителей населенных пунктов был задействован вертолет. Мэр города Есеник Зденка Блистанова сообщила о разрушении из-за наводнения нескольких домов в ее и других близлежащих городах. Мостам и дорогам нанесен серьезный ущерб.

Мэр города Опава Томаш Навратил заявил, что ситуация хуже, чем во время последнего разрушительного наводнения 1997 года, известного как «наводнение века».

«Мы должны сосредоточиться на спасении жизней», — заявил премьер-министр Петр Фиала в интервью чешскому общественному телевидению в воскресенье.

Кабмин Чехии планирует оценить ущерб наводнения на встрече в понедельник. Худшее «еще не позади», предупредил премьер-министр.

Австрия

Власти Нижней Австрии объявили всю территорию региона «зоной бедствия», эвакуированы примерно 1,1 тыс. домов.

«Мы переживаем трудные и драматичные часы в Нижней Австрии. Для многих людей это, вероятно, будут самые трудные часы в их жизни», — сказала губернатор Нижней Австрии Йоханна Микл-Ляйтнер.

По данным пожарной службы, во время откачки воды из затопленного подвала в городе Тульн погиб один пожарный, который поскользнулся на лестнице.

Части жителей Вены тоже пришлось эвакуироваться, поскольку река Вена вышла из берегов, затопив дома.

Румыния и Польша

В Румынии число жертв наводнения возросло до пяти — еще один человек погиб в сильно пострадавшем восточном округе Галац. Ранее было известно о четырех погибших в этой стране.

В Польше, предположительно, также погиб один человек. Премьер-министр Дональд Туск назвал «драматической» ситуацию в районе города Клодзко, расположенного недалеко от границы с Чехией. В этом населенном пункте проживают около 25 тыс. человек.

В польском городе Глухолазы вышедшая из берегов реки вода затопила улицы и дома. Мэр Павел Шимкович призвал жителей эвакуироваться в более высокие районы.

По словам польского премьера, в некоторых затопленных районах оказались отключены энергоснабжение и связь, но регионы могут воспользоваться спутниковой системой Starlink.

Согласно данным Meteoalarm, экстремальный уровень предупреждения был объявлен практически на всей территории Чехии, в части Польши, Германии, Австрии и Словакии.