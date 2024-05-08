Цены на сахар за пять лет выросли больше чем вдвое, обнаружил RTVI, изучив данные Росстата. Если в марте 2020 года за килограмм просили 34 рубля, то в марте 2024-го — уже 72 рубля. Опасаясь возможного роста цен, власти включили сахар в список товаров, которые запрещено экспортировать за границу. Ждать ли повторения сценария, по которому в прошлом году росли цены на яйца, RTVI узнал у экспертов.

За последние 5 лет сахар в России подорожал более чем в два раза — с 34 рублей в марте 2020-го до 72 рублей в марте 2024-го, свидетельствуют данные Росстата. Максимальный рост цен за это время пришелся на март 2022-го: тогда за килограмм сахара просили 85 рублей.

При этом в 60 российских регионах за пять лет сахар подорожал более чем в два раза, свидетельствуют данные Росстата за март 2020 и 2024 годов. Самый сильный рост цен наблюдался в Кабардино-Балкарии (2,5 раза), Ставропольском крае, республике Калмыкия и Еврейской АО (2,4).

Самый дорогой сахар сейчас в Чукотском АО — 153 рубля за кг. Среди рекордсменов по ценам также Республика Саха (Якутия), Камчатский край и Амурская область, где он дороже 100 рублей за кг. А самый доступный сахар — в Липецкой области, Марий Эл и Калужской области (около 63 рублей за кг).

Такой рост — не предел, поскольку сейчас мировые цены на сахар выше внутрироссийских, сообщили опрошенные RTVI эксперты. На этом фоне в России ввели временный — до 31 августа 2024 года — запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.

Почему цены так выросли?

То, что цены на сахар выросли вдвое, связано с накопленной инфляцией, усложнившейся логистикой и зависимостью от нидерландских семян сахарной свеклы, объяснил RTVI Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

“С 2020 года, если взять инфляцию по годам, она будет приближаться к 50%. Потом растут издержки по импорту, у нас стоит западное оборудование, сейчас усложняется ремонт и замена, резко растут логистические затраты. Плюс сахар делается из сахарной свеклы, ее семена в 90-95% случаев закупаются в Нидерландах, а они резко подняли цены”, — сказал Остапкович.

“То есть наш сахар на 90% зависит от нидерландских семян сахарной свеклы”.

У России есть и свои семена, но они менее производительные — они дают урожай где-то в полтора раза меньше, чем нидерландские семена, добавил Остапкович. По его словам, чтобы снять тот же урожай, но с российскими семенами, нужно в полтора раза увеличить количество полей, в полтора раза увеличить количество людей, увеличить количество техники, которая будет обрабатывать поля и так далее. С учетом этого голландские семена выходят дешевле.

Еще одна причина — погодные условия, отмечает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. “Сахарная свекла — капризная культура, любит тепло, свет и влагу. Если урожайность сахарной свеклы была низкой из-за погодных условий, это приводит к уменьшению предложения на рынке и, как следствие, к росту цен. Так например в сезоне 2020-2021 года урожайность свеклы из-за плохой погоды упала на 25%. Цены на сахар повысились. В 2020 году 1 кг сахара стоил 50 рублей, то в 2021 году цена выросла до 56 рублей за 1 кг, что на 12% выше 2020 года”, — пояснил он.

Поможет ли запрет на экспорт?

Временные ограничения на экспорт помогут стабилизировать внутренний рынок и создать в том числе технические запасы сахара, полагает Георгий Остапкович. На внутреннем рынке Россия потребляет примерно шесть млн тонн сахара, указал эксперт. При этом Минсельхоз прогнозирует, что мы произведем около 6,8 млн тонн сахара, то есть люфт на 800 тыс. тонн для экспорта есть. Экспорт не запрещен, наоборот, он будет поддерживаться в страны ЕАЭС, он будет где-то порядка 200 тыс. тонн и даже больше, обращает внимание Остапкович.

“У нас появился ценовой диспаритет: наш свекловичный сахар стал дешевле, чем тростниковый сахар на мировом рынке. Поэтому в Минсельхозе решили взять паузу. Я не думаю, что это будет длительная пауза. Но посмотрим, какой будет урожай. Ведь Минсельхоз напуган ситуацией, которая произошла полтора-два года назад с сахаром, когда он взлетел чуть ли не на 100%. Поэтому возьмут паузу до конца лета, потом посмотрят по остаткам и по произведенной продукции, и закроют этот вопрос, начнут опять продавать наш сахар, он пользуется большой популярностью как импортный товар во многих странах”, — пояснил Остапкович.

О том, что причиной запрета на экспорт сахара стал ценовой диспаритет, говорит и Денис Терновский, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии.

“На рынке возникла нетипичная ситуация: мировые цены на тростниковый сахар (обычно более дешевый) оказались выше цен на российский свекловичный сахар. Для того чтобы мировые цены не перешли во внутренние, и был введен запрет. Вследствие этой меры можно ожидать некоторого снижения цен, а не их роста. Кроме того, нехватка сахара на внутреннем рынке не наблюдается — он остается профицитным”, — пояснил Терновский.

Эксперт обращает внимание, что введенные ограничения носят временный характер, так как в долгосрочной перспективе запрет на экспорт может привести к потере рентабельности, снижению объемов производства и, как следствие, к росту цен. Кроме того, производители будут вынуждены повторно нести затраты на выход на внешние рынки, указывает Терновский.

Георгий Остапкович также убежден, что у такого решения есть минусы — сахар, который предназначался на экспорт, выйдет на внутренний рынок. “Это хорошо для потребителя, наверняка могут снизиться цены. Но когда запрет снимут, смогут ли наши экспортеры вернуться обратно на экспортный рынок? Ниши за это время могут уже быть заняты, и придется по новой пытаться встроиться в эту экспортную цепочку. Но главное, что это не заденет людей, они будут получать сахар по достаточно устойчивым и демократическим ценам”, — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, может ли ситуация с ценами на сахар пойти по сценарию, который ранее наблюдался с ценами на яйца, Остапкович заверил, что такого пока не будет.