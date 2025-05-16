Град и весенние заморозки, повредившие побеги винограда в Крыму, могут привести к дефициту продукции на рынке, которая вкупе с инфляцией приведет к росту цен на вина. Об этом рассказал RTVI эксперт по рынку алкоголя, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.

Он напомнил, что в настоящий момент на ценообразование влияют большие пошлины для вин из недружественных стран, которые становятся причиной существенного удорожания эконом-сегмента.

«Когда вина дорогие, которые и так стоили, условно говоря, тысяч 5 дорожают до 5,5 тысяч — это не так критично. А вот если они стоили 600, а стали — тысячу, это уж совсем другой разговор», — сказал эксперт.

Пузырев также обратил внимание на то, что сельское хозяйство в России традиционно связано с рисками.

«Заморозки — это то, что случается время от времени, а также наводнения бывают в иные годы, и так далее. Все это приводит к потере части урожая», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что с учетом ситуации с сырьем для производства вин в России, это приводит к росту цен в ситуации, когда где-то выросло меньше винограда, чем ожидалось.

«Мы меньше чем на 50% обеспечиваем сами себя сырьем для производства вин. Если взять весь рынок вин и сколько у нас винограда выращивается, из всего из него сделать вино, то это 50% спроса, который объективно существует», — сказал он.

О том, что 2025 год может стать самым тяжелом годом для российских виноградников сообщил в своем телеграм-канале основатель винного хозяйства UPPA Winery Павел Швец. Крымские виноделы в разговоре с «РБК Вино» оценили возможные потери урожая от 20 до 40%.

«Сначала побеги пострадали от весенних заморозков, и вот у нас прошел мощный град, который не прекращался минут 15. И это адски плохо для будущего урожая», — написал Швец.