В ближайшем десятилетии Россия вряд ли столкнется с серьезным дефицитом электроэнергии на фоне развития майнинга, заявил RTVI замгендиректора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко. Так он прокомментировал слова замглавы администрации президента Максима Орешкина, который ранее выразил опасения по этому поводу.

BitRiver — крупнейший оператор майнинговых дата-центров и импортер майнингового оборудования в России.

12 ноября на конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» Орешкин заявил, что из-за развития майнинга в ближайшие 5—10 лет «очень серьезно встанет проблема дефицита электроэнергии», как минимум в отдельных регионах. «Можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга?» — задался он вопросом.

«В целом Россия — энергопрофицитная держава. И об этом четко свидетельствует довольно существенный экспорт электрической энергии в другие соседние страны. Конечно, строить генерацию и электрические сети по старым ценам невозможно. Но свободные электрические мощности нужны всей стране, всей экономике! Не только майнингу. При этом “белый” промышленный майнинг вносит свой вклад в несение бремени перекрестного субсидирования — то есть поддержания низких цен на электроэнергию для населения», — сказал Огиенко.

Замглавы BitRiver уточнил, что весь отечественный майнинг (включая промышленный и розничный) с потребляемой мощностью 2.7 ГВт занимает лишь «1,9% от общего электропотребления в российской энергосистеме по итогам 2023 года».

Объем потребляемой электроэнергии в 2024 году, по оценке эксперта, может составить около 21 млрд кВтч.

«В ближайшие пять лет объем майнинга в России может достигнуть примерно 10 ГВт, если будет обеспечено его сбалансированное развитие в экономических реалиях. Эти цифры не выглядят критическими для российской энергосистемы с учетом того, что часть этого объема — до 20% — может быть построена в формате энергокомплексов, состоящих из ЦОДов со своей генерацией и иной энергоинфраструктурой», — подчеркнул Огиенко.

Более того, считает представитель BitRiver, имеющиеся у России ресурсы позволяют ей в перспективе «стать цифровым хабом для стран БРИКС».

«У нас есть все уникальные возможности для этого: подходящий умеренный климат, профицит электроэнергии, кадровый потенциал, и главное — это экспертиза в строительстве энергоемких дата-центров. Среди стран БРИКС есть большой запрос на энергоемкие вычисления. Именно Россия готова предоставить необходимую инфраструктуру партнерам по альянсу», — убежден Огиенко.

Создает ли майнинг дефицит энергии в России сейчас

Комментируя прогноз Орешкина о возможных проблемах с электроэнергией, Огиенко признал, что они действительно возникают, поскольку «любая энергоемкая отрасль — и майнинг здесь не исключение — требует большого количества свободных электрических мощностей, как генераторных, так и сетевых».

В некоторых регионах России действительно «сложился энергодефицит», вызванный разными обстоятельствами, подтвердил эксперт.

«Эти причины, в свою очередь, вызваны системной перестройкой электропотребления — увеличением потребления населения ввиду его большей энерговооруженности, нелинейным развитием экономики, опережающим ростом нового класса потребителей, таких как майнинг, исчерпанием возможностей электросетевых и генерирующих мощностей в отдельных регионах и их частях, недофинансированием развития энергосистемы и иными причинами», — пояснил он.

Проблемы, по словам Огиенко, связаны в том числе с «неконтролируемым» ростом майнинга в отдельных регионах России, который стал возможен из-за отсутствия регулирования в этой сфере. Впрочем, напомнил эксперт, с недавних пор все изменилось.

«Закон о развитии майнинга уже вступил в силу 1 ноября. Теперь отрасль продолжит расти в гармонии с энергосистемой, решая стратегические государственные задачи», — уточнил Огиенко.

Как избежать энергодефицита из-за майнинга

Чтобы опасения Орешкина не сбылись, замгендиректора BitRiver предлагает применять комплексный подход.

во-первых, это сбалансированный рост майнинговых мощностей «без радикальных запретов, но с соблюдением нового законодательства при регистрации майнинговых дата-центров в реестрах»;

во-вторых, развитие отрасли должно происходить с учетом документов стратегического планирования в энергетике, а также потребностей страны в чистой криптовалютной ликвидности.

Кроме того, не следует забывать о развитии сквозных технологий и инноваций, примером применения которых является в том числе и майнинг, заключил Огиенко.