Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина. Решение объявила глава комиссии Элла Памфилова, передает «Ъ».

«Принято единогласно», — сказала она.

Удостоверение о регистрации кандидата Памфилова вручила сопредседателю избирательного штаба Путина Владимиру Машкову. Он пообещал передать его президенту «в самое ближайшее время».

Владимир Путин — четвертый зарегистрированный кандидат на выборах президента. До этого ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

Президентские выборы, которые пройдут в марте 2023 года и станут для Путина пятыми в политической карьере. Он объявил, что будет баллотироваться, в начале декабря — во время неформального общения с участниками церемонии награждения Героев России в Кремле. 18 декабря Путин подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Доверенными лицами действующего главы государства стали 346 человек, среди них Никита Михалков, Сергей Безруков, Игорь Бутман, Shaman (Ярослав Дронов), а также ректор МГУ Виктор Садовничий.