Инфляция в России сильнее всего бьет по бедным, следует из свежей аналитической записки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которой ознакомился RTVI. К концу 2024 года стало очевидно, что рост цен на товары из так называемой «корзины для бедных» значительно превышает средний уровень инфляции, говорится в записке. Это оказывает негативное влияние на благосостояние малоимущих, особенно пенсионеров.

“Реальный размер пенсий продолжает «проваливаться»: из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается — при том, что на данных «по средней инфляции» соответствующая просадка минимальна”, — сказано в документе.

Рост цен на товары, которые составляют основу потребления малообеспеченных граждан, делает инфляцию особенно «асоциальной», считают авторы отчета. При этом, по их словам, традиционные статистические показатели не отражают этих особенностей.

Как считают инфляцию для бедных. Объясняет Игорь Сафонов, ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ «Инфляцию для бедных» лучше всего отражает индекс цен на товары повседневного потребления, который рассчитывают на основе данных Росстата. Этот индекс учитывает цены на продукты питания (за исключением алкоголя и общественного питания), моющие средства, медикаменты, услуги транспорта, связи и ЖКХ (и другие показатели). Однако даже этот индекс не идеально отражает ситуацию, так как он усредняет данные по всем домохозяйствам. Для большей точности нужно отслеживать структуру расходов по децильным группам населения — это позволит точнее учитывать потребление для 10% наименее обеспеченных граждан.

Семьи с низким доходом, которые характеризуют свое финансовое положение как «едва сводим концы с концами», в 2024 году столкнулись с увеличением потребности в деньгах на 20%. Этот тренд подтверждает феномен «инфляции для бедных». По данным Росстата, в 2024 году наибольший рост цен зафиксирован на картофель (+92%), лук (+48%), капусту (+44%), сливочное масло (+36%), свеклу (+32%) и огурцы (+28%).

При этом официальный уровень инфляции за 2024 год составил 9,52%, а продовольственная инфляция — 11,05% (кроме продуктов питания, более высокими темпами растет стоимость медикаментов (10,6%) и жилищно-коммунальных услуг (10%)). Однако эксперты ЦМАКП считают, что реальный рост цен мог достигнуть 9,8—9,9%. Они предполагают, что официальная статистика занижает масштабы инфляции.

За последние 10 лет пенсии в России в реальном выражении снизились: в октябре 2024 года их размер составил 97% от уровня октября 2014 года. Основная причина — отмена индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2016 году. За 2024 год ситуация также ухудшилась: в октябре реальные пенсии сократились на 1% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Средняя пенсия в номинальном выражении сейчас чуть превышает 21 тысячу рублей, отмечают авторы доклада ВШЭ.

Почему инфляция для бедных растет так быстро

Причина — в различиях между общей и индивидуальной потребительскими корзинами, сказал RTVI Игорь Сафонов, ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Официальный индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменения цен на широкий спектр товаров и услуг, включая “долгоиграющие”, такие как автомобили, туризм и образование. Эти категории часто недоступны малообеспеченным домохозяйствам, поэтому их потребление сосредоточено на товарах и услугах первой необходимости.

“Наблюдения за долговременной динамикой потребительских цен показывают, что цены на товары и услуги первой необходимости (питание, гигиена, транспорт, услуги ЖКХ) растут существенно более высокими темпами по сравнению с товарами длительного пользования, поскольку у потребителей фактически нет возможности отказаться от их использования даже при повышении цен”, — добавил Сафонов.

Товары первой необходимости, в свою очередь, дорожают быстрее из-за низкой эластичности спроса: даже при росте цен люди продолжают их покупать, так как отказаться от них невозможно, сказал Сафонов. По данным Центра развития НИУ ВШЭ, к концу 2024 года при общей инфляции в 9,5% цены на товары повседневного потребления выросли на 11%. Наибольшее вклад внесли продукты питания (плодоовощи, мясо, рыба, молочные и масложировые продукты), моторное топливо и услуги ЖКХ.

Ускоренный рост цен на товары первой необходимости снижает покупательную способность уязвимых групп населения, включая пенсионеров. Индексация пенсий лишь частично компенсирует эти потери, считает Сафонов. Например, страховые пенсии в 2024 году были увеличены на 9,5%, что ниже уровня продовольственной инфляции (11%) и роста тарифов ЖКХ (9,8%). Это оставляет пенсионеров в проигрыше даже после корректировки выплат.

Для пенсионеров заметный вклад в снижение покупательной способности доходов вносит и обгоняющий рост стоимости лекарств, обратила внимание Марина Карцева, заместитель директора ИНСАП ИПЭИ Президентской Академии. “Потребность в лекарствах, как правило, растет с возрастом человека. В условиях отсутствия лекарственного страхования рост цен на медикаменты может создавать дополнительную нагрузку на бюджеты пожилых людей”, — добавила она.

Как уберечь малоимущих от роста цен

Основной способ борьбы с инфляцией в сегменте товаров первой необходимости — расширение их предложения при строгом контроле качества, указывает Сафонов. “Краткосрочной мерой может быть обнуление импортных пошлин по отдельным товарным позициям, чтобы насытить рынок. Однако в среднесрочном периоде необходимы меры по стимулированию не только производства, но и дистрибуции товаров до потребителя (включая логистику, комплексы долговременного хранения овощей и фруктов и прочее). При этом важно избегать мер прямого административного регулирования цен: в среднесрочном периоде они подрывают стимулы к расширению производства”, — сказал эксперт.

Что касается поддержки людей старшего возраста, основная проблема — изначально невысокий уровень пенсий, считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». На фоне дефицитного рынка труда и без того сильное отставание пенсий от зарплат только нарастает.

“Соотношение средней пенсии к средней зарплате составляет сейчас около 25%. В 2018 году Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения. В ней прописано, что пенсия по старости должна составлять не менее 40% утраченного заработка. На тот момент соотношение средней пенсии к средней зарплате в России было чуть выше 30%. В идеале — существенное увеличение размера пенсий для всех пенсионеров с целью сокращения разрыва между уровнем пенсий и зарплат. Однако сделать это быстро вряд ли возможно без разгона и без того высокой инфляции”, — отмечает она.

Помимо регулярной индексации пенсий, эффективные меры социальной поддержки должны быть максимально индивидуализированы, считает Беленькая.

“Есть пенсионеры работающие и неработающие. Среди неработающих пенсионеров есть те, кто живет одиноко и не имеет родственников, а есть те, кто живет в семьях и находятся на иждивении зажиточных родственников, либо имеют высокий уровень постоянного дохода, — обратила внимание она. — Представляется, что меры поддержки наиболее важны для одиноких пенсионеров, не имеющих других источников дохода. И эта поддержка должна быть достаточной для обеспечения нормальных условий питания, проживания и медицинского обслуживания”.

Важной новой мерой стало решение об индексации пенсий работающим пенсионерам, добавила Карцева. Эта мера позволит дополнительно поддержать уровень доходов семей пенсионеров. В то же время индексация пенсий на 9,5% хотя во многом и улучшит материальное положение пенсионеров, но скорее всего не сможет полностью компенсировать расходы, связанные с изменением цен на привычный набор приобретаемых товаров, резюмировала она.