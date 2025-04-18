Законопроект о выходном понедельнике сразу после Пасхи разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Об этом RTVI рассказал автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«С учетом того, что РПЦ свою позицию обозначила, и с учетом того, что в целом ситуация поменялась в стране и в мире в отношении традиционных ценностей, есть предложение вернуться к этому вопросу и попробовать законодательно закрепить день, следующий после Пасхи, как выходной», — сказал Нилов RTVI.

Законопроект — это возвращение к давней идее, отметил парламентарий.

«Поправки в Трудовой кодекс мы доработали и 18 апреля направим в правительство, как того требует регламент Госдумы», — отметил Нилов.

Законопроект обязывает правительство «ежегодно переносить выходной день на понедельник, следующий за днем празднования религиозного праздника Светлого Христова Воскресения (Пасхи)», следует из документа, имеющегося у RTVI.

«Мы не нарушаем баланс рабочих и нерабочих дней, не меняется контрольная сумма нерабочих праздничных дней, чтобы не было нагрузки на экономику», — заявил Нилов.

Большая часть населения России (по данным социологических опросов — до 85%) отмечает православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Предоставление после дня празднования Пасхи еще одного нерабочего дня продемонстрирует не только дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и станет еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры», — приводят аргументы авторы.

По данным депутатов, в настоящее время свыше 10% населения следует строгим предписаниям соблюдения длительного поста перед Пасхой, а значительная часть россиян в той или иной мере соблюдает требования поста.

«Длительная подготовка к празднованию Пасхи сопряжена для многих православных граждан нашей страны с эмоциональным подъемом и напряжением духовных сил, а сам праздник отмечается на ночной службе в храмах в ночь с субботы на воскресенье, продлевается работа общественного транспорта в указанную ночь. Само же празднование Светлого Христова Воскресения (Пасхи) для православных верующих — это сильный всплеск положительных эмоций и народного единения», — указывается в сопроводительных материалах.

Парламентарии также обращают внимание на то, что, например, в 2025 году в некоторых регионах России — Татарстан, Бурятия, Дагестан, Чечня, Ингушетия и другие — в честь празднования религиозного мусульманского праздника Ураза-байрам, который приходится на 31 марта (понедельник), указанный день объявлен выходным.

В РПЦ предложение выходного дня после Пасхи поддержали. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что предложение стоит приветствовать лишь при условии осознания обществом значения праздника Воскресения Христова и понимания, что он не менее важен, чем любой государственный праздник.

«Нам не хотелось бы, чтобы этот выходной превратился не в праздник, когда люди вспоминают Воскресение Христово, а когда исключительно съедают еще одну порцию шашлыков», — сказал Кипшидзе на пресс-конференции.

В то же время депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и Троицу официальными праздничными днями на региональном уровне. Он рассказал RTVI, что направил это предложение митрополитам 15 регионов: Ленинградской, Кировской, Мурманской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Нижегородской и Томской областей, а также Чувашии, Карелии и ХМАО. Гусев также призвал рассмотреть возможность провести широкое общественное обсуждение предложенной им инициативы.

На сегодняшний день 14 календарных дней являются общенациональными российскими праздниками, и только один день — 7 января — Рождество Христово — православный праздник. Если закон найдет поддержку, что в России будет два православных общенациональных праздника.

Кроме того, субъекты могут устанавливать региональными законами свои выходные дни. Так, в Татарстане выходным днем является мусульманский праздник Курбан-байрам, в Дагестане — Ураза-байрам, в Башкортостане — Сабантуй, в Бурятии — праздник Белого месяца Сагаалган, в Республике Саха (Якутия) — День национального праздника «Ысыах», в Калмыкии — День рождения Будды Шакьямуни.