Заявление подмосковного ГУ МВД о том, что полицейские не насиловали задержанного Магомеда Магомедова, ориентировано, вероятно, больше на общественность, которая «взбудоражена», а также самих силовиков. Такое мнение в беседе с RTVI высказал адвокат Магомедова Владислав Живаев. Он отметил, что сейчас его подзащитному требуется полная проверка.

О ситуации с Магомедовым

24 января телеграм-канал Baza писал, что Магомедова задержали 20 января по подозрению в переделке травматического пистолета в боевой, а также хранении нескольких патронов, и отвезли в отдел полиции полиции Ленинского городского округа. По словам 26-летнего мужчины, трое полицейских якобы сразу же начали избивать, используя электрошокер.

Затем, как заявил Магомедов, его положили на стол, сняли брюки и стали насиловать шваброй, частично сняв процесс на видео, а также якобы угрожали его родственникам.

Мужчина обратился к адвокатам (по его словам, защитников к нему не пропускали два дня), а также вызвал скорую. При осмотре у него из заднего прохода выпал кусок перчатки, которую, по его словам, силовики надевали на швабру. Также Магомедов обратился в СК.

27 января прошло заседание в Видновском городском суде, по итогам которого стало известно, что против Магомедова, как пишет Baza, возбудили дело по двум статьям: «Незаконное хранение оружия» (222 УК РФ) и «Незаконное изготовление оружия» (223 УК РФ).

По данным телеграм-канала, представители обвинения заявили, что фигурант дела является родственником приверженцев ИГИЛ*, которые находятся в розыске и проживают в Сирии. В итоге суд арестовал Магомедова до 22 марта.

О реакции полиции и главы Дагестана

В МВД по итогам проверки заявили, что «в отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения».

При этом в ведомстве заявили, что на теле Магомедова есть «микротравмы», назначена судебно-медицинская экспертиза.

После заявлений о пытках глава Дагестана Сергей Меликов призвал главу СК Александра Бастрыкина и министра МВД Владимира Колокольцева взять дело под свой контроль.

Он отметил, что «порой избыточное внимание к уроженцам Северного Кавказа становится предметом для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни и ненависти, чем незамедлительно пользуются недруги — как внутренние в лице людей откровенно шовинистических взглядов, так и наши заграничные враги, которые ищут малейший повод для раздувания разрушительного огня».

Что сказал адвокат Магомедова

Как заявил RTVI Живаев, сейчас важно понимать, что «насильственные действия сексуального характера могут быть и без физических повреждений». Во-вторых, добавил он, необходимо учитывать, что инцидент, о котором говорил Магомедов, «произошел в понедельник, а осмотр проктолога был только в субботу вечером».

«И плюс у нас в любом случае слабые основания доверять [заявлению МВД], потому что не была сделана КТ. Сторона защиты настаивала на полном медицинском обследовании, будем просить об этом еще дополнительно. <…> Организму нашего подзащитного были причинены физические повреждения, они зафиксированы. Я сам лично участвовал в судебно-медицинской экспертизе», — сказал он.

Живаев добавил, что прежде чем стороны должны делать какие-то заявления, сначала должна быть проведена полная проверка, чтобы «все было объективно». Сторона защиты хоть и рассчитывает на то, что это произойдет, но пока «этого не наблюдает».

«А время уходит. Тело молодое, парню 26 лет, все заживает быстро, ожоги заживают быстро. Слава богу, мы [вовремя] обратились в Следственный комитет, и от них хотя бы приехал судмедэксперт. По нашему, опять же, заявлению это и было проведено, ожоги хотя бы зафиксировали», — уточнил собеседник RTVI.

Живаев особо подчеркнул, что никто не сомневается в профессионализме врача, который провел осмотр Магомедова, хоть и это было и «без каких-либо технических устройств».

«Но, как мне видится, это было больше сделано для общественности, из-за того, что она взбудоражена, и в том числе для сотрудников полиции. Но я еще раз скажу: насильственные действия могут быть и без признаков повреждения. Со слов нашего подзащитного, они делали это с ним аккуратно, без особой грубости, как бы это странно ни звучало, но с минимальными поступательно-возвратными движениями», — сказал он.

Сегодня, как отметил адвокат, на суде было показано снятое им видео, где были зафиксированы повреждения на теле Магомедова.

«На записи видно, как из внутренней части правой ягодицы падает кусок перчатки. Экспертиза по этому фрагменту перчатки не назначена. Кроме того, должен быть проведен осмотр места происшествия. Возможно, там еще какие-то следы будут найдены», — добавил Живаев.

Изданию «Подъем» Живаев сообщил, что защита считает арест «мягко говоря, немотивированным». Он отметил, что доказательством по делу было «субъективное мнение сотрудника полиции, выраженное в рапорте».

«Со стороны защиты кажется, что это умышленное создание причастности нашего подзащитного к данному преступлению. Будем обжаловать это решение, будем смотреть на решение вышестоящего суда», — добавил он.

*запрещенная в России террористическая организация