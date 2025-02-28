С лидером ультраправой музыкальной группы «Русский стяг» Евгением Долгановым, о нападении на которого сообщили родственники, «все нормально», заявил RTVI националист Дмитрий Демушкин со ссылкой на знакомых.

«Мне сказали, что с ним все нормально. То есть ничего страшного нет — но это мне люди просто написали, что с ним все нормально, и махнули рукой. Но подробностей никаких не знаю. Я не общаюсь с Женей уже очень много времени, не моя это тусовка была», — поделился Демушкин.

Ранее о том, что Долганов находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил телеграм-канал «Русского стяга» со ссылкой на родственников музыканта.

«На Женю было совершено нападение. Он в тяжелом состоянии в больнице. Больше информации пока сказать нет ни сил, ни возможности. Просим вас молиться за его здоровье», — говорится в сообщении.

Замглавы Общественной палаты Раменского округа Московской области Владимир Лактюшин заявил телеграм-каналу «Военкоры Русской Весны», что Долганову «постоянно поступали угрозы от украинских нацистов и их сторонников, они говорили, что на него объявлена охота».

Лактюшин отметил, что Долганов является «давним участником Раменского культурно-гуманитарного конвоя», постоянно ездил в зону СВО «помогать воинам» и давал концерты для бойцов и мирных жителей.

«Я не знаю, кто на него напал: украинский ГУР, антивоенные антифа или этнические ОПГ. Но я уверен, что силовики должны сделать ВСЁ возможное, чтобы найти откровенных врагов России и покарать их», — написал в своем телеграм-канале политик Савва Федосеев.

Группа «Русский стяг» была создана в 2000 году. Многие ее песни внесены Министерством юстиции в реестр экстремистских материалов. После начала российской военной операции на Украине коллектив выезжал с концертами в Донбасс, куда также возил гуманитарную помощь.