Националист Дмитрий Демушкин опроверг появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что он является лидером ОПГ, чьих членов в 2014 году расстреляли в поселке Родники Раменского района. По словам Демушкина, о том, что он является лидером организованной преступной группы он с удивлением узнал из прессы после задержания киллера Петра Аладышева.

«День не задался, все перепутали», — сказал RTVI Демушкин.

28 февраля телеграм-канал Shot сообщил, что 66-летнего Аладышева задержали в Раменском районе в частном доме, в четырех километрах от того места, где 11 лет назад расстреляли Ивана Йетти, Александра Зорга, Александра Шульца и Кирилла Боксёра. Четверо мужчин тогда приехали на разборки. Со своими оппонентами они встретились возле моста. Сначала о чем-то разговаривали, а затем началась стрельба. Впоследствии было установлено, что Йетти, Зорга, Шульца и Боксера расстреляли из двух автоматов Калашникова, а добивали из пистолета ТТ. Всего в телах убитых было обнаружено 62 огнестрельных ранения.

Версии следствия были разные, включая криминальные разборки и даже националистический след, так как некоторые погибшие состояли в «Славянском союзе»* Дмитрия Демушкина до его роспуска в 2010 году. Впоследствии выяснилось, что все четверо пали от рук банды из Люберецкого района. На нее следствие вывел задержанный в 2016 году член банды Леонид Сопильняк, он уже осужден на 15 лет за убийство Йетти, Зорга, Шульца и Боксера. Остальные члены банды до сих пор дожидаются своего приговора.

Дмитрий Демушкин читал материалы дела «люберецких». Он утверждает, что о принадлежности убитых к каким-либо ОПГ там нет ни слова.

«Я все это дело прочитал. Там вообще нет ни слова про ОПГ, ни про какие разборки. Я не знаю, откуда они это достали. Это была изначальная версия, когда их только застрелили, что произошла якобы разборка противоборствующих ОПГ за завод. Но потом это не подтвердилось. На самом деле там произошел бытовой конфликт. В ночном клубе поругались люди — и одни подрались с другими, отняв у них газовый пистолет. И это уже была у них пятая встреча. И они там не делили ничего — ни заводов, ни денег, ни такси. Это абсолютно бытовая тема был, «кто больше мужик», — утверждает Демушкин.

По его словам, в деле не упоминается также и «Славянский союз»*. Поэтому националист находится в полном недоумении от того, что журналисты ему приписали лидерство в неком ОПГ.

«Обидно же, — говорит Демушкин. — Мы от торговой палаты в Раменском районе сейчас еду развозим инвалидам и многодетным. А во всех пабликах теперь у них Демушкин криминальный авторитет».

Тем не менее в суд на издания, которые приписали националисту лидерство в ОПГ, он подавать не планирует.

Вместе с тем, Демушкин напомнил, что в 2019 году, за 14 дней до конца своего тюремного срока по делу об экстремизме, Петушинский суд Владимирской области принял решение о его досрочном освобождении. Это было связано с декриминализацией части 1 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти или вражды).

«За 14 дней до отбытия срока, меня вызвали на суд, где отменили приговор Нагатинского суда. Именно это и позволило мне освободившись стать главой Барвихи. Судимым я бы не смог претендовать на госслужбу», — напомнил Демушкин, имея в виду, что если бы правоохранительные органы считали его лидером какой-либо ОПГ, то он вряд ли бы получил свой пост. Врио главы Барвихи он был назначен в 2019 году, спустя несколько месяцев после своего освобождения.

Дмитрий Демушкин — российский националист. Был основателем ультраправых организаций «Славянский Союз»*, «Славянская сила»* и объединения «Русские»*. Все они были признаны экстремистскими и запрещены. Также Демушкин на протяжении десяти лет был одним из основных организаторов акции «Русский марш» в Москве. В 2016 году Нагатинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за публикацию в сети двух картинок, в которых правоохранители усмотрели экстремизм.

* признаны экстремистскими и запрещены в России