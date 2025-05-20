Имеющий гражданство России французский актер Жерар Депардье предстанет в Риме перед судом по обвинению в избиении журналиста-фотографа Рино Бариллари возле бара в столице Италии. Начало слушаний запланировано на 17 июня.

76-летнего Депардье обвиняют в том, что в мае 2024 года возле бара Harry’s на Виа Венето он нанес удар кулаком Бариллари, которого в Италии прозвали «королем папарацци» за многочисленные съемки знаменитостей крупным планом. Журналист впоследствии рассказал, что получил наводку: ему сообщили, что Депардье обедает в Harry’s — римском заведении, которое еще в 1960-х годах снискало славу популярного среди знаменитостей места.

По словам Бариллари, он застал актера возле бара в компании его подруги Магды Ваврусовой и начал фотографировать. Сначала к нему направилась Ваврусова, а вслед за ней подошел и Депардье. Он, как утверждает папарацци, трижды ударил его, повалив на землю.

В показаниях Бариллари говорится, что Депардье также показывал ему средний палец, швырнул кубик льда и выкрикнул оскорбление в адрес всех итальянцев в целом. Пострадавшего госпитализировали и обработали ему рану возле левого глаза.

«Я могу простить ему удары, но не оскорбление итальянцев», — заявил Бариллари итальянскому информационному агентству Adnkronos во вторник.

Актер отрицает обвинения в свой адрес: он сообщил газете La Repubblica, что Бариллари толкнул его. Адвокат Ваврусовой Дельфина Мейе утверждает, что фотограф «жестоко толкнул» ее клиентку, а Депардье пытался за нее заступиться, но потерял равновесие и нечаянно навалился на нападавшего, который после этого упал сам. Представляющий интересы актера римский адвокат Валерио Аулино отказался обсуждать подробности дела с журналистами.

Карьера Бариллари длится уже более 60 лет. За это время папарацци выдавал себя за священника, садовника и каменщика, чтобы подобраться к знаменитостям и сделать снимки как можно более крупным планом. Ему удавалось заснять принцессу Маргарет, Джеки Кеннеди, The Beatles и Фрэнка Синатру. Также итальянский журналист известен тем, что намеренно ввязывается в перепалки с объектами съемки, чтобы заполучить более скандальные кадры.