Парижский уголовный суд приговорил Жерара Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно по делу о сексуализированном насилии, передает BFMTV. Первый подобный судебный вердикт известному актеру, которого около 20 женщин обвиняют в домогательствах, был вынесен 13 мая, в день открытия Каннского кинофестиваля.

Депардье признали виновным в домогательствах к двум женщинам во время съемок фильма «Зеленые ставни» режиссера Жана Беккера в 2021 году. Суд также постановил включить 76-летнего актера в национальный реестр лиц, совершивших преступления сексуализированного характера.

Как заявили в суде, при вынесении вердикта учитывались такие факторы, как возраст Депардье, ухудшающееся состояние его здоровья, а также позиция актера по обвинениям, «которые он оспаривает, по-видимому, не усвоив концепцию согласия».

Подавшие против Депардье иск 54-летняя декоратор под псевдонимом Амели и 34-летняя помощница режиссера под псевдонимом Сара обвиняли актера в том, что он неподобающим образом трогал их и отпускал непристойные комментарии на съемочной площадке.

Сам Депардье на оглашении приговора отсутствовал, однако на протяжении всего процесса отрицал обвинения в свой адрес, заявлял о незнании юридического определения сексуализированного насилия и говорил, что он «из другого времени».

Одним из свидетелей в защиту Депардье выступала известная французская актриса Фанни Ардан. Она утверждала, что «никогда не видела ни одного жеста» актера, который сочла бы «шокирующим». Недавно Депардье начал сниматься в фильме под режиссурой самой Ардан, отмечают французские СМИ.

После оглашения вердикта адвокат Депардье заявил о намерении подать апелляцию. В свою очередь, адвокат подавшей иск Амели назвала решение суда «признанием жертв Депардье» и выразила надежду на окончание безнаказанности в киноиндустрии.

«Во вторник, 13 мая, утром в день открытия Каннского кинофестиваля мир кино уже не тот, что прежде», — пишет Libération.

Le Monde отмечает, что в ходе судебного разбирательства еще четыре женщины дали показания против Депардье о домогательствах в период с 2007 по 2015 год. Одна из них рассказала, что молчала о произошедшем, так как «в 20 лет трудно пойти в полицейский участок и подать жалобу на господина Депардье».

«Он [Депардье] стал крупнейшей фигурой французского кино, вовлеченной в движение #MeToo», — подчеркивает газета.

Французские СМИ обращают внимание, что в ближайшее время Депардье рискует столкнуться как минимум с еще одним судебным процессом по обвинению в домогательствах. В 2018 году актера в сексуализированном насилии обвинила французская актриса Шарлотта Арну, которая моложе его почти на 50 лет.

По этому делу Депардье находится под следствием с декабря 2020 года, обвинения в свой адрес он также отрицает.