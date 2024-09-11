Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в разговоре с RTVI отверг обвинения ЦИК во вмешательстве в работу избирательных комиссий в Брянской области. По его словам, ему самому пытались помешать фиксировать нарушения в ходе парламентского контроля за выборами.

Так Куринный отреагировал на обращение Центризбиркома в комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой «тщательно разобрать» его поведение, а также коллеги по фракции КПРФ Марии Дробот во время региональных выборов, прошедших 6—8 сентября. О соответствующем обращении 11 сентября сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

В последний день региональных выборов, 8 сентября, Памфилова заявила, что Куринный и Дробот «приехали как гастролеры» в Брянскую область, настойчиво требовали объяснений «по разным поводам» от главы местного избиркома, а также вели фото- и видеосъемку, несмотря на запрет, принятый с целью «не давать возможность наводчикам, которые бьют дронами по скоплению людей». Эти замечания глава Центризбиркома повторила на заседании комиссии 11 сентября. По ее словам, депутаты действовали «как наводчики», угрожали своими связями и обвиняли сотрудников комиссии ЦИК, передает ТАСС.

«Никакого вызывающего, шокирующего поведения абсолютно не было, было противодействие массовым нарушениям и фальсификациям, которые проходили в Брянской области. Они все вскрыты, зафиксированы, официально правоохранительные органы поставлены в известность. Все остальное, о чем там идет речь — абсолютный бред и попытка защитить или каким-то образом скрыть эту массовую фальсификацию, которая имела место быть», — заявил RTVI Куринный.

Он утверждает, что на половине участков число проголосовавших, по данным ГАС «Выборы», было в полтора-два раза выше, чем количество тех, кто проголосовал на участках по журналам. Куринный уверяет, что лично зафиксировал такие данные на 10 участках, в том числе в самом Брянске.

«Это явное, открытое нарушение, которое блокировалось. Наших представителей незаконно не допускали до этих журналов», — пожаловался парламентарий.

Куринный предположил, что председатели избиркомов на участках получили команду от областной избирательной комиссии сразу писать заявления на него и других проверяющих из его команды о том, что они якобы блокируют процесс выборов.

«Всё, что сегодня было сделано со стороны областной избирательной комиссии с транслированием информации в ЦИК, это попытка прикрыть, на мой взгляд, абсолютно уголовные дела в данном случае», — полагает парламентарий.

Депутат уточнил, что пока не получал приглашения от комиссии по депутатской этике, поскольку парламентская сессия еще не началась. Куринный добавил, что не ждет никаких мер со стороны комиссии, «потому что никто этику никакую не нарушал».