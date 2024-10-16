Американский музыкант Джаред Лето может выступить в Москве и Санк-Петербурге даже за сумму в 100 млн рублей — в том случае, если в этом не будут задействованы бюджетные деньги. Об этом «Ленту.ру» сказала депутат Госдумы Елена Драпеко.

Парламентарий позитивно оценила желание артиста дать концерт в России.

«Думаю, что, раз это такой известный артист и его так любят поклонники в России, пусть выступает», — сказала Драпенко.

По ее словам, высокая стоимость выступления — $1 млн, или порядка 100 млн рублей — может быть адекватна в том случае, если организаторам удастся окупить расходы.

«Что касается цены — это рыночная история. Если зрители купят билеты, а продюсеры окупят расходы, [ничего страшного в этом нет]. Главное, чтобы там не оказалось бюджетных денег», — отметила депутат.

14 октября МИД Украины осудил Лето за слова о желании выступить в России, когда «все эти проблемы» закончатся. Вокалист группы Thirty Seconds to Mars обратился к публике во время концерта в столице Сербии Белграде, где было немало россиян.

Лето попросил людей из России поднять руки, после чего в зале раздались крики одобрения. «Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев», — сказал музыкант.

В Киеве заявление Лето посчитали оскорбительным для жертв военного конфликта.

Позже SHOT сообщил, что российские организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о выступлении в Москве и Санкт-Петербурге. По данным канала, концерт артиста может стоить около 100 млн рублей.