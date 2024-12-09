Думский комитет по защите семьи опасается, что популярные у школьников аромаингаляторы могут представлять опасность для здоровья детей. Председатель комитета, депутат Нина Останина (КПРФ) написала об этом в обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, попросив о проведении соответствующих проверок.

Как отмечается в обращении за подписью Останиной, производители заявляют, что так называемые «карандаши-ингаляторы» «дарят заряд бодрости, подходят для употребления на учебе, за рулем, при работе за компьютером, при головной боли и т. п.».

«При этом, судя по комментариям, некоторые малолетние жалуются на тошноту и головные боли после вдыхания содержимого этих устройств», — сказано в документе, который есть в распоряжении RTVI.

Комитет Госдумы «имеет основания полагать», что заявленный производителями бодрящий эффект связан с наличием в ароматических ингаляторах «потенциально опасных веществ, способных оказать негативное воздействие на здоровье детей». Сомнительно и качество пластика, используемого при изготовлении этих устройств, указано в письме.

«Просим Вас, уважаемая Анна Юрьевна, в максимально короткие сроки дать поручение провести соответствующие мероприятия <…>, в частности, мониторинговую закупку “карандашей-ингаляторов” в ассортименте, включающую экспертизу товаров и их документов», — подчеркнули в комитете ГД.

На прошлой неделе, 6 декабря, аналогичное обращение направил главе Роспотребнадзора первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев. Он попросил проверить, нет ли в аромаингаляторах запрещенных или ограниченных к обороту веществ. «В случае нарушений — будем запрещать продажу этой заразы», — предупредил Гусев в своем телеграм-канале.

О том, что дети скупают на маркетплейсах аромаингаляторы и «кайфуют от них в школе», писал ранее телеграм-канал Baza. По его данным, детям особенно нравятся те аромаингаляторы, что «прям в голову отдают».

«Сын хотел, не уверена, что на 100% безопасно, но все детишки в школе ходят», — цитирует канал один из отзывов на аромаингалятор.

Судя по другим комментариям, для школьников аромаингалятор — способ взбодриться и побороть сонливость. Отзывов на маркетплейсах оказалось множество, «очень модно» ходить с аромаингалятором у учащихся младших классов, замечает Baza. Некоторые родители обеспокоены новым увлечением школьников.