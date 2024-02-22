Фракция «Новые люди» при обсуждении законопроекта о запрете размещения рекламы у иноагентов обратила внимание на широкую трактовку понятия «реклама». Репост контента от иноагентов, согласно российскому законодательству, тоже может расцениваться как реклама, утверждают в партии. Депутаты предложили не штрафовать людей за размещение материалов иноагентов в соцсетях.

Дискуссия состоялась в ходе обсуждения законопроекта о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, а также рекламы иноагентов в целом, комитетом Госдумы по безопасности. Фракция «Новые люди» обратила внимание на то, что в текущем виде этот законопроект дает возможность наказывать просто за репост материалов иноагента в соцсетях.

«Определение рекламы в законодательстве широко. Материал может быть признан рекламой вне зависимости от того, существует ли между рекламораспространителем и автором материала те или иные финансовые отношения. Просто репост или упоминание информационного ресурса иноагента может быть признано рекламой информационного ресурса и иноагента в терминах предлагаемого законопроекта. Мы полагаем, что нельзя наказывать физическое лицо, репостнувшее материал иноагента, за распространение незаконной рекламы», — сказала на заседании депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова.

Депутаты фракции предложили внести в законопроект поправку о том, что упоминание лица, признанного иноагентом, принадлежащих ему аккаунтов в соцсетях и републикация материалов, созданных иноагентами, не могут быть признаны рекламой информресурса иноагента, если не доказано, что распространитель получает за это деньги.

Однако глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв ответил, что «само толкование понятия рекламы и способа ее распространения — это сфера компетенции ФАС и Министерства юстиции» и посчитал подобные уточнения в законопроекте избыточными.

«Есть разъяснения, что такое реклама и способы ее распространения; все уже урегулировано подзаконными правовыми актами. Мы даем рамочное регулирование о том, что нельзя на ресурсах иноагента распространять и размещать рекламу, от кого бы она ни исходила, это первое. Второе — не рекламировать сами ресурсы, не информацию, а ресурсы именно, это разные вещи. Поэтому это излишнее регулирование», — сказал Пискарёв, отметив, что «все уже отрегулировано, по мне все логично, все четко и обоснованно».

В итоге, большинством голосов поправку «Новых людей» комитет не поддержал.

В ходе заседания Василий Пискарев подчеркнул, что рекламодателям будет дан месяц на то, чтобы разорвать контракты с иноагентами.

«Рекламодатель — это любое физлицо или любое юрлицо. Если он вступает в отношения по рекламе с иноагентом, то формально, по нашему закону, он должен пойти и с ним договор расторгнуть. Для этого у него будет времени более чем достаточно. Минюст (регулятор) уведомляет гражданина или юрлицо о том, что вы вступили в отношения с иноагентом по поводу рекламы, вы нарушаете закон, вы должны расторгнуть этот договор. На это дается месяц. За месяц, я думаю, любой добросовестный гражданин найдет возможность расторгнуть договор. Не надо ничего больше придумывать. Все уже урегулировано», — заявил депутат.

В итоге, комитет Госдумы по безопасности рекомендовал принять законопроект во втором чтении, поддержку получили лишь технические изменения.

Журналистам Пискарев заявил, что «законопроект решает конкретную задачу — защитить суверенитет страны и прекратить практику, когда иноагенты на деньги россиян продвигают национальные интересы наших противников».

Ранее депутат заявлял, что введение нового запрета не потребует внесения изменений в КоАП и Уголовный кодекс. За несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иноагентах, предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. При этом за нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного привлечения его к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.