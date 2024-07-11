Депутаты комитета Госдумы по защите семьи просят президента Сбербанка Германа Грефа запретить выпуск «Детской СберКарты» с «радужным единорогом». Обращение за подписью парламентариев во главе с Ниной Останиной есть в распоряжении RTVI.

«Просим вас, уважаемый Герман Оскарович, пронять во внимание мнение родителей, депутатов нашего комитета о недопущении нарушений действующего законодательства Российской Федерации и остановить выпуск «Детской СберКарты» с «радужным единорогом» — символикой движения ЛГБТ*», — говорится в документе.

В обращении также говорится, что в комитет Госдумы «поступают обращения от представителей родительского сообщества, возмущенных выпуском пластиковых дебетовых детских карт «Детская СберКарта ПАО «Сбербанка России» (52,32% от общего количества голосующих акций принадлежит Российской Федерации)».

«Известно, что радужная символика является не чем иным, как атрибутом движения ЛГБТ*, призванного 30 ноября 2023 года Верховным судом Российской Федерации экстремистским. Его деятельность запрещена на территории страны», — подчеркивается в документе.

В обращении также говорится, что в России действует запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено