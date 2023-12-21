Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку вечеринки с «голым» дресс-кодом блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Поддержать коллегу пообещал депутат Виталий Милонов.

Бутина просит ведомства оценить мероприятие на соответствие закону о «пропаганде ЛГБТ*» и соблюдение указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

На вечеринку с названием Almost Naked («Почти голые») пришли Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Алена Водонаева, Джиган и многие другие российские звезды и блогеры. В самом откровенном «костюме» на мероприятии появился екатеринбургский рэпер Valio — он скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на половой орган носок Balenciaga. Представитель музыканта позднее заявил, что тот не будет извиняться за «аморальный внешний вид».

Интерьер вечеринки также соответствовал стилю almost naked: в клубе установили кровать с голограммой хозяйки мероприятия, а на потолке транслировались снимки 100 голых женщин. Сама Ивлеева была одета в прозрачное платье, кружевное белье, а на ее пояснице было надето колье с бриллиантом стоимостью 23 млн рублей.

Уже утром 21 декабря в социальных сетях стали появляться видео и фото знаменитостей, которые шокировали пользователей и привлекли внимание общественников и военкоров. В частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «устраивать такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично». Она назвала вечеринку «выстрелом в ногу всей политике, которую проводит государство».

Общественные организации «Сорок Сороков», «Зов народа» и «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» в свою очередь потребовали проверить мероприятие на «пропаганду ЛГБТ*». По данным Mash, представители движения «Сорока сороков» решили обратить в правоохранительные органы после того, как заметили на вечеринке Ивлеевой целующихся мужчин. Теперь клубу может грозить штраф или закрытие.

Ивлеева, комментируя реакцию общественности на ее вечеринку, заявила, что такие мероприятия западных звезд люди «воспринимают понимающе», в то время как российских звезд за это критикуют.

«Это, конечно, того, стоило. И я обожаю, когда мои вечеринки… Пишут комментарии, что это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина. Хотя люди просто пришли красивые в красивых нарядах полуобнаженных», — отметила блогер.

*движение признано в России экстремистским и запрещено