Глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» заявил, что России необходим запрет на ношение никаба. С учетом того, что этот головной убор уже запрещен в некоторых странах Центральной Азии. Опрошенные RTVI депутаты согласны с тем, что этот вопрос требует обсуждения с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева («Единая Россия»)

Это нужно обсуждать. Взвешенно, без выноса в СМИ. С представителями религиозного ислама и властями на местах. Ничего не обостряя, решая проблему, если она есть.

Так было, когда обсуждали хиджабы в школах. Госдума оперативно внесла в закон об образовании так называемый школьный дресс-код. Я — один из авторов закона. Мы многонациональная и многоконфессиональная страна.

Важно относиться с уважением ко всем. И различать внешний вид дома и в официальных учреждениях.

И в тему разговора: совсем недавно делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным была в Саудовской Аравии. На встречах в парламенте, переговорах с наследным принцем нам, женщинам, разрешили быть с непокрытой головой. Мусульманская страна, наоборот, открывается миру. Сегодня в Эр-Рияде и других городах Саудовской Аравии можно видеть огромное количество женщин без никаба. Хотя несколько лет назад представить это было невозможно.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)

Для граждан, которые исповедуют ислам, считаю, что данный вопрос — это вопрос религиозный, он очень чувствительный, очень деликатный, очень личный.

Считаю, что правильно его многогранно, всесторонне и лучше за закрытыми дверями обсудить в рамках существующих площадок, где обсуждаются государственные религиозные отношения. У нас есть комиссия при президенте, Общественная палата, куда входят представители традиционных конфессий.

Напомню, что в 2013 году вопрос о ношении религиозной одежды в школах Ставропольского края вызвал определенный резонанс, после чего были приняты законы и было закреплено право в учебных заведениях устанавливать свою форму, и тогда дискуссия была очень острая.

У автора данной инициативы есть аргументация, в том числе вопросы безопасности, вопросы, связанные с присутствием трудовых мигрантов, а также детей мигрантов в учебных заведениях.

Поэтому считаю, что надо все внимательно изучить и, конечно, данный диалог вести с представителями религиозных конфессий, чтобы выработать сбалансированное решение в нашем многонациональном многоконфессиональном обществе.

Я понимаю желание руководителя СПЧ, с учетом существующих проблем, прежде всего проблем, связанных с трудовой миграцией, быстрее принимать меры, обеспечивая безопасность наших граждан и снижая социальную напряженность.