В результате пожара на птицеферме «Владимирская» в Астраханской области погибло около 166 тысяч кур. Об этом 15 мая сообщило МЧС.

«Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет. Предварительно, погибли около 166 тыс. кур», — заявили в ведомстве.

Пожар произошел в инкубаторе двухэтажного здания в селе Покровка Ахтубинского района. В 11.02 мск было объявлено о ликвидации открытого горения. В тушении пожара участвовали 25 специалистов и 8 единиц техники.

В декабре 2020 года около 180 тысяч куриц «Владимирской» птицефабрики были утилизированы из-за выявления высокопатогенного птичьего гриппа. В марте 2021 года птицефабрика подала в суд иск о выплате стоимости уничтоженных птиц из областного бюджета. В августе 2024 года после оценки экспертных заключений арбитраж принял решение о возмещении птицефабрике 24 млн рублей.

С января по май 2024 года на территории фабрики действовал карантин по птичьему гриппу. В региональном министерстве сельского хозяйства рассказывали, что ожидают возобновления производства яиц в IV квартале 2024 года.

В начале сентября 2024 года в ведомстве сообщили о снижении производства яиц в региона за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 40% — до 112 млн штук, ориентировочный прогноз по году составил более 270 млн штук яиц. Представители регионального минсельхоза также отметили, что потребность населения области в яйцах составляет около 247 млн штук.