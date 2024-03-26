В приднестровском селе Колбасна с советских времен до сих пор остаются десятки тысяч тонн боеприпасов. Такие данные в интервью RTVI привел глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. По его словам, Тирасполь хотел бы «избавиться от этой проблемы».

«Это десятки тысяч тонн. Я точно вам не скажу, потому что не специалист. Но они там присутствуют, никуда они не делись и требуют, конечно, должного ухода и охраны, безусловно, — подтвердил Виталий Игнатьев. — Как мы видим на протяжении всех этих десятилетий, они охраняются надежно».

Собеседник RTVI не согласен с утверждениями, что Приднестровье выступает против вывоза этих боеприпасов.

«Надо понимать, что такой объем и характер этих боеприпасов не подразумевает, чтобы взять авоську и вынести куда-то боеприпасы. Куда их вывезти? Есть боеприпасы, которые в принципе нетранспортабельны, то есть необходимо их утилизировать. Это сложный комплексный процесс: необходимо там строить заводы, обеспечивать экологическую безопасность, физическую безопасность», — пояснил Игнатьев.

По его словам, российская сторона была готова к переговорам по этому вопросу, и такая попытка уже предпринималась. В 2019 году в Кишинев и Тирасполь прилетал с визитом министр обороны России Сергей Шойгу, чтобы обсудить этот вопрос.

«Но тогда, насколько я понимаю, молдавская сторона не была готова пойти навстречу, и воз и ныне там. Поэтому тут надо развенчать еще один миф. Приднестровье, естественно, за решение этого вопроса — на нашей территории такой объем боеприпасов. Конечно, это несет в себе определенную угрозу и риски. Наверное, все разумные люди хотели бы избавиться от этой проблемы. Но это нужно делать разумно, а не заниматься спекуляциями», — сказал Виталий Игнатьев.