В Саратовской области возникла нехватка льготного лекарства, жизненно важного для пациентов, которые перенесли трансплантацию почек, печени и других органов. Оригинальный препарат «Програф» от Astellas Pharma в России есть в наличии — и его поставки даже выросли в 2023 году на 64% по сравнению с 2022-м, рассказал RTVI аналитик фармрынка. Но из-за несовершенства системы закупок далеко не все пациенты, которым этот препарат необходим каждый день, могут получить терапию вовремя.

О проблемах с выдачей препарата «Програф» RTVI рассказал житель Саратовской области Роман Тарасов, дочь которого 12 лет назад перенесла пересадку печени. Чтобы организм не отторг донорский орган, ей нужно каждый день принимать иммуносупрессивную терапию. После того как девочке вместо «Прографа» выдали неоригинальный препарат, у нее началась сильная аллергия. Врачебная комиссия вынесла решение, что ей нельзя выдавать аналоги — только оригинальный «Програф».

В январе ребенку вместо «Прографа» попытались выдать его пролонгированную версию — «Адваграф». Но лечащий врач, который ведет ребенка после операции, на это согласия не давал. По словам Тарасова, «Програф» не выдали еще как минимум двум семьям в Саратовской области. После публикации в местном СМИ в ситуацию вмешалась прокуратура, и семье Тарасовых выдали препараты на месяц. Что касается других пациентов, столкнувшихся с теми же трудностями, пока им «Програф» не выдали.

«Прокуратура города Энгельса незамедлительно организовала проверку по публикации СМИ о нарушении прав несовершеннолетней на бесплатное лекарственное обеспечение жизненно необходимым препаратом. По данному факту прокуратурой города незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования, ребенок обеспечен жизненно необходимым препаратом», — написали в группе ведомства во «ВКонтакте».

«Програф» относится к иммуносупрессивной терапии, которой люди после трансплантации органов должны обеспечиваться бесплатно, рассказала RTVI Галина Горецкая, председатель правления общественной организации НЕФРО-ЛИГА. В аптеках в зависимости от дозировки действующего вещества стоимость за упаковку составляет от 1300 до 13 000 рублей.

Обычно закупка препаратов по международному непатентованному наименованию (в случае «Прографа» других препаратов с действующим веществом такролимус) ведется за счет средств федерального бюджета, указала Горецкая. У одного МНН может быть несколько препаратов с разными торговыми наименованиями.

«Если ребенку нужна закупка конкретного препарата по торговому наименованию (ТН), так как другие препараты не подходят (есть побочная реакция, неэффективно или другая причина), имеется решение врачебной или экспертной комиссии, то региональный минздрав, в данном случае, минздрав Саратовской области должен закупить этот препарат по торговому наименованию», — сказала Горецкая.

С января 2023 года по январь 2024-го минздрав Саратовской области закупил «Програф» для обеспечения пациентов по решению врачебной комиссии на 382 тыс рублей, подсчитал RTVI, изучив портал госзакупок. Большая часть закупок прошла в мае, последние датируются августом и октябрем.

По словам Тарасова, пациентов, которые перенесли трансплантацию органов, в Саратовской области не так много, поэтому общей суммы должно хватить на закупку необходимой терапии. Перебоев с этим препаратом в Саратовской области раньше не было — сейчас они могли возникнуть из-за человеческого фактора, когда нужные документы просто не учли при организации закупки, добавил он.

В чем причина перебоев?

Говорить о дефиците в масштабах страны точно не приходится. Препарат «Програф» в Россию поставляется своевременно и в достаточном количестве, все аукционы на препарат проходят, рассказала Горецкая. Николай Беспалов, директор по развитию из компании RNC Pharma также говорит о том, что на рынке препарата хватает, и связывает перебои с выдачей лекарств с несовершенством системы закупок.

По его словам, поставки препарата «Програф» на российский рынок в 2023 году составили порядка 145 тыс. упаковок — это на 64% больше, чем в 2022 году, плюс это значительно больше тех объемов, которые поставлялись на российский рынок в предыдущие годы (ранее этот объем не превышал 80-90 тыс. упаковок).

«Едва ли проблема связана с поставками, речь идет об особенностях работы системы госзакупок. Хотя в 2023 году заметно сократились поставки “Адваграфа” — это пролонгированная форма “Прографа”, на 18% меньше, чем в 2022 году, возможно проблема связана с тем, что пациентам, которые принимали “Адваграф” сейчас приходится использовать “Програф” и определенные проблемы наблюдаются именно в этой связи», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в рамках системы госзакупок приоритет отдается аналогам, которые присутствуют на российском рынке.

«Другое дело, что в случае индивидуальной непереносимости, в том числе аллергических реакциях, речь должна идти о закупках по жизненным показаниям для конкретного пациента. Но надо понимать, что бюрократическая машина работает довольно неповоротливо, так что это процесс не быстрый и надо быть готовым к тому, что потребуется как-то получить препарат, пока идет организация закупок и осуществляется поставка. Разумеется, неповоротливость системы — это проблема, но проблема, к сожалению, системная, которая в рамках отдельно взятого региона не изменится», — резюмировал он.