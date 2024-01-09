Прокуратура занялась ситуацией с сербскими добровольцами, воюющими против Украины, которых командование 119-го парашютно-десантного полка хотело отправить на штурм без должного вооружения. Об этом RTVI рассказал доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента 2024 года Деян Берич.

«Проблема начала решаться. Все передано прокуратуре. Прокуратура этой ситуацией занимается. После моего обращения они сами приехали к сербским бойцам. Пообещали поспособствовать переходу в «Ахмат», с которым у нас хорошие связи», — сказал Берич.

Именно Берич на своей странице во «ВКонтакте» выложил видеообращение, в котором рассказал, что отношение к сербам в полку недостойное — им не выдали амуницию, коптеры и необходимую технику. Все это им пришлось покупать на свои деньги. Берич утверждает, что командиры называли сербских бойцов «цыганами», а после того, как бойцы высказали свое недовольство ситуацией — отправил на штурм с несколькими рожками патронов. Другое оружие, со слов Берича, военные должны были «захватить в бою». Бойцы отказались — после чего были разоружены и, как утверждает Берич, подверглись физическому насилию.

На вопрос RTVI, действительно ли к происходящему причастно командование 119-го полка, Берич ответил утвердительно.

«За это можно очень серьезно получить. И, наверное, ожидаю, что я за это получу. Может быть, придется сесть в тюрьму, но я готов. Главное, что мне удалось помочь и спасти моих ребят от того, что с ними могло произойти. Мне никто не угрожал, но просто мое обращение это реально нарушение, это реально дискредитация армии, если просто послушать слова и не разбираться, что за ситуация за словами. Но я уверен, что Сергей Шойгу и люди вокруг него разберутся в ситуации правильно», — сказал Берич.

Снайпер Деян Берич воевал на стороне ДНР с лета 2014 года, был в плену у ВСУ. В видеообращении он уточнил, что часть сербских бойцов приехала участвовать в боевых действиях в Донбассе с его помощью.