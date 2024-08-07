Женщины и дети, освобожденные из плена ХАМАС в секторе Газа, недоедали, болели инфекционными заболеваниями и страдали от психологических травм. К такому выводу пришли израильские ученые, опубликовавшие первый в своем роде отчет о состоянии освобожденных заложников в журнале Acta Paediatrica.

Ученые под руководством Ноа Зив из детского центра «Шнайдер» исследовали и описали физическое и психологическое состояние заложников, вернувшихся из палестинского плена. Сразу после освобождения в центр «Шнайдер» для обследования были помещены 19 детей и семь женщин (возрастом 2-18 и 34-78 лет соответственно). В среднем освобожденные заложники провели в больнице четыре дня, 18 из них не смогли вернуться в свои жилища — их дома были сожжены во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года или находились в районе боевых действий.

Заложники рассказали, что во время пребывания в Газе никто из них не получал на постоянной основе медикаменты. Основные проблемы, выявленные при обследовании — потеря веса, психологические травмы, осложнения от полученных осколочных ранений, инфекционные заболевания, кишечные расстройства и последствия, вызванные нарушением гигиены.

«Снижение веса было самым распространенным признаком <…>, гораздо сильнее оно проявлялось у взрослых женщин и подростков, нежели у маленьких детей. Это связано с тем, что взрослые и подростки в каждой группе или семье заложников ограничивали себя в еде и оставляли ее маленьким детям», — говорится в исследовании.

Диарея была диагностирована у 42% пациентов, значительное снижение веса — у 15 из 26 заложников. «Диета состояла из риса и белого хлеба низкого качества с минимальным или полным отсутствием овощей, белков и жиров», — говорится в исследовании. Все 26 заложников сообщили об антисанитарии в местах содержания.

Восемь пациентов с момента захвата в плен до освобождения содержались под землей.

Заболеваний, передающихся половым путем, среди заложников выявлено не было, отметили врачи.

Большинство заложников не имело доступа к проточной воде, у шести пациентов били выявлены головные вши — им потребовалось фармакологическое лечение и удаление волос.

У 14 из 26 пациентов были диагностированы осколочные ранения, полученные во время атаки ХАМАС или во время похищения. У трех детей и пяти женщин рентгеновское обследование выявило присутствие осколков в тканях.

У большинства пациентов были выявлены серьезные психологические травмы — 24 из 26 заложников были свидетелями убийства или похищения их родных во время атаки. Все дети младше семи лет после госпитализации демонстрировали признаки подчиненного поведения, у некоторых были постоянные ночные кошмары.

«Вдобавок, дети были приучены говорить тихим шепотом и после госпитализации постепенно возвращались к нормальной громкости речи», — говорится в исследовании. — Трое детей проявляли тягу к еде (подбирали еду и прятали ее впрок) <…> Одна женщина проявляла чувства, напоминающие стокгольмский синдром».

Ученые считают, что полученные сведения позволяют получить более полную картину о травмах и заболеваниях, характерные для продолжительного пребывания в заложниках женщин и детей. «Насколько нам известно, это первое исследование, касающееся медицинского и физического обследования женщин и детей в период сразу после освобождения», — говорится в работе.