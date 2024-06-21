В Северной Корее следят за русской культурой и показывают по телевидению концерты российских артистов. Об этом заявил бывший посол России в КНДР Валерий Сухинин в программе «Что это было» на RTVI, комментируя исполнение песни «Встанем» из репертуара певца Shaman на концерте в Пхеньяне.
«У них есть такой специальный канал, который в субботние и воскресные дни показывает и фильмы советские, и российские фильмы, и концерты наших артистов, чтобы их публика тоже с этим знакомилась», — сказал Сухинин.
На вопрос о том, могли ли певца Shaman показывать по северокорейскому телевидению, Сухинин ответил: «Возможно, возможно».
По словам дипломата, в Северной Корее вообще знают русскую культуру. «Они в 1950-е годы и так далее всегда принимали наши коллективы, участвовали в разных мероприятиях и фестивалях молодежи здесь в Москве, в России, в Советском Союзе. Их студенты учатся в консерватории московской, в школе при консерватории», — пояснил Сухинин.
Экс-посол отметил, что предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир очень интересовался русской музыкой. В республике выступали ансамбль им. Александрова, «Березка», хор имени Пятницкого и другие коллективы. Весной этого года артисты Приморской сцены Мариинского театра станцевали в Пхеньяне балет «Спящая красавица», добавил Сухинин.
18-19 июня состоялся визит президента России Владимира Путина в Северную Корею. Он провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые продлились почти два часа. По итогам встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Делегации России и КНДР также провели переговоры в расширенном формате.
Путин и Ким Чен Ын посетили концерт в Пхеньяне, на котором северокорейская певица Ким Ок Чжу исполнила песню «Встанем». На концерте также прозвучали композиции «Священная война», «С чего начинается Родина», «Катюша», «Отчего так в России березы шумят» и другие.