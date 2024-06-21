В Северной Корее следят за русской культурой и показывают по телевидению концерты российских артистов. Об этом заявил бывший посол России в КНДР Валерий Сухинин в программе «Что это было» на RTVI, комментируя исполнение песни «Встанем» из репертуара певца Shaman на концерте в Пхеньяне.

«У них есть такой специальный канал, который в субботние и воскресные дни показывает и фильмы советские, и российские фильмы, и концерты наших артистов, чтобы их публика тоже с этим знакомилась», — сказал Сухинин.

На вопрос о том, могли ли певца Shaman показывать по северокорейскому телевидению, Сухинин ответил: «Возможно, возможно».

По словам дипломата, в Северной Корее вообще знают русскую культуру. «Они в 1950-е годы и так далее всегда принимали наши коллективы, участвовали в разных мероприятиях и фестивалях молодежи здесь в Москве, в России, в Советском Союзе. Их студенты учатся в консерватории московской, в школе при консерватории», — пояснил Сухинин.

Экс-посол отметил, что предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир очень интересовался русской музыкой. В республике выступали ансамбль им. Александрова, «Березка», хор имени Пятницкого и другие коллективы. Весной этого года артисты Приморской сцены Мариинского театра станцевали в Пхеньяне балет «Спящая красавица», добавил Сухинин.