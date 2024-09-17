Записывая песню Made in Russia («Сделано в России») в народном стиле, Ольга Бузова не преследовала цель «подвинуть Шамана», заявил RTVI ее пиар-директор Антон Богославский.

«Это неправда. При чем тут это? Очень много исполнителей поет о России — это и Надежда Георгиевна [Бабкина], и Надежда Никитична [Кадышева], и Олег Газманов. В этом нет ничего такого. Ей [Ольге Бузовой] нравится так петь. У нее и предыдущая песня “Гамбит” в такой стилистике — народной. Так что не читайте всякие комментарии. Мы не читаем и вам не советуем», — поделился представитель артистки.

Релиз песни Made in Russia состоялся 13 сентября, а 16 сентября снимался клип на эту песню. Как пишет «Газета.Ru», Бузову раскритиковали в соцсетях из-за тематического сходства композиции с творчеством SHAMAN (Ярослав Дронов). В частности, пользователям не понравилось, что певица использует фразу на английском языке «Made in Russia».

Сама Бузова утверждает, что ее новая песня — «про нашу широкую душу, когда мы любим на 100%, когда мы поем, гуляем, танцуем, прощаем, поддерживаем друг друга». Как сообщает NEWS.ru, презентация клипа на Made in Russia состоялась в ресторане «Боярский» на Даниловской набережной Москвы. Издание приводит мнение пользователей, утверждающих, что этой композицией Бузова «бросила вызов SHAMAN».