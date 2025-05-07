Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье в программе RTVI «Легенда» ответил на вопрос, смогут ли роботы заменить хирургов.

«Нет, сам робот вряд ли, потому что за роботом сидит хирург. Может быть, какие-то такие стандартные манипуляции будет выполнять робот», — сказал Готье.

Он рассказал, что некоторые операции выполняются с помощью робота Da Vinci.

«Я тоже в это никогда не верил — какие-то железки вставляются в живот, кто-то сидит за пультом, что-то делает. Но это так красиво. Это потрясающе. Я этого просто не умею делать, никогда этому не обучался, но это действительно так. Это совершенно другой подход вообще к технологии», — рассуждает Готье.

Он добавил, что врачи ждут от разработчиков «создания таких инструментов, с помощью которых можно сделать минимальное количество ошибок».

Готье также отметил, что «хорошим инструментом оперировать приятно».

«Что значит хороший инструмент? Это тот инструмент, который обеспечивает надежность, который не ломается в руках у хирурга, например — это тоже большое преимущество. Операцию можно сделать и пассатижами. Главное — знать, как делать», — заявил врач.