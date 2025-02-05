Сериал «Трудно быть богом» станет, скорее всего, масштабным проектом и прогремит на всю страну, как в свое время «Слово пацана». Об этом RTVI заявил директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно. Сын Бориса Стругацкого Андрей рассказал RTVI, что узнал о разработке шоу из СМИ.

Восьмисерийный сериал «Трудно быть богом», где каждый эпизод будет длиться 1 час, разрабатывает Wink совместно с «НМГ Студией», рассказал «Коммерсанту» гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин. Премьера состоится не раньше 2026 года, актерский состав подобран, но держится в тайне.

«Права на “Трудно быть богом” были приобретены у нас как раз в 2022 году. Ну а дальнейшее — это уже дело тех, кто их приобрел. Мы никогда не вмешиваемся в проекты. Собственно, я об этом узнал “из газет”, как говорится!» — сообщил Андрей Стругацкий.

На вопрос, как он относится к грядущему проекту, сын писателя ответил кратко: «Пусть снимут, а там уж поглядим, что получится. Тогда отношение и выработается».

Сергей Арно заявил RTVI, что считает «замечательной» идею экранизировать «Трудно быть богом», подчеркнув, что не очень уместно говорить о том, почему проект решили запустить «именно сейчас».

«Я знаю, что это будет происходить, но что там будет — я никакой конкретики сказать не смогу, пока еще я сам не знаю. Думаю, что проект, конечно, будет масштабным. “Слово пацана” прозвучало — я не сомневаюсь, что и этот сериал тоже прозвучит», — сообщил Арно.

По словам Арно, с ним «очень часто» связываются кинематографисты, которые хотят запустить свой проект по тому или иному произведению легендарных братьев-писателей.

«Братья Стругацкие вообще очень привлекают кинематографистов, очень давно. <…> Вообще всякая экранизация братьев Стругацких — это замечательная идея. Другое дело, как она складывается, как она получается — вот это самое главное, и это всегда, скажем, настораживает. Но будем надеяться, что будет снят хороший фильм», — добавил собеседник RTVI.

Арно считает, что Стругацкие написали «настолько гениальные произведения, что они могут экранизироваться, в отличие от многих хороших произведений других писателей, “не видимых”, не воспринимаемых».

«Думаю, что это долго будет продолжаться, братьев Стругацких будут экранизировать все больше и больше, я в этом абсолютно уверен», — подчеркнул он.

О том, что выйдет новая экранизация «Трудно быть богом», стало известно в 2022 году. «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал, что производством занялись онлайн-кинотеатр IVI и кинокомпания Team Films, продюсерами стали глава Team Films Теймур Джафаров и гендиректор IVI Олег Туманов, а за сценарий отвечает Андрей Золотарев («Слово пацана», «Дайте шоу», «Лед-3»).

Джафаров рассказал тогда, что с подросткового возраста мечтал экранизировать эту книгу, которая является, по его мнению, «квинтэссенцией философии, приключений, экшена и детектива». Полнометражные фильмы по книге (один вышел в 1989 году, режиссером выступил Петер Фляйшман, другой — в 2013-м, его снял Алексей Герман-старший, не доживший до премьеры — прим. RTVI) охватывали лишь «малую часть произведения», отметил глава Team Films.

«Никто никогда не снимал сериал. Мы хотим отразить все наполнение романа, все его аспекты. Оказалось, что сценарист сериала Андрей Золотарев также мечтал работать с этим произведением. Замечательно, что проект осуществляет желания, и набирается воодушевленная команда, у которой сбываются мечты», — поделился Джафаров.

Директор IVI Originals Вадим Соколовский сообщил, что экранизация написанной в 1963 году книги «Трудно быть богом» будет созвучна актуальным проблемам сегодняшнего дня, и появление этого проекта станет «отличной новостью для поклонников творчества братьев Стругацких и просто любителей хорошей фантастики».

Проект изначально задумывался как международный с участием звезд кино, съемки планировалось вести в России, Хорватии и Черногории. В сентябре 2023 года портал «Кино-Театр.ру» сообщил, что режиссером проекта стал Дмитрий Тюрин. Золотарев сообщил Национальной службе новостей, что является большим поклонником творчества Стругацких, а сериал назвал «очень большим проектом».

«Ведется сценарная работа, которая еще не закончилась. Она близка к финалу и длится уже года три. Я даже не знаю, есть ли еще в стране сериал, сравнимый по масштабу с “Трудно быть богом”», — поделился он.

По его словам, сериальная версия будет отличаться от литературной, потому что если книгу «разложить, то хватит примерно на одну серию».

«Там очень много внутренних переживаний героя, рефлексии и мало действия — на сорок минут в кино. Требовалось творческое решение, которое позволяло бы эту историю увлекательно рассказывать восемь серий. Это решение нашлось, поэтому я решил за нее взяться», — сказал сценарист.