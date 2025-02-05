Сериал «Трудно быть богом» станет, скорее всего, масштабным проектом и прогремит на всю страну, как в свое время «Слово пацана». Об этом RTVI заявил директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно. Сын Бориса Стругацкого Андрей рассказал RTVI, что узнал о разработке шоу из СМИ.

Восьмисерийный сериал «Трудно быть богом», где каждый эпизод будет длиться 1 час, разрабатывает Wink совместно с «НМГ Студией», рассказал «Коммерсанту» гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин. Премьера состоится не раньше 2026 года, актерский состав подобран, но держится в тайне.

«Права на “Трудно быть богом” были приобретены у нас как раз в 2022 году. Ну а дальнейшее — это уже дело тех, кто их приобрел. Мы никогда не вмешиваемся в проекты. Собственно, я об этом узнал “из газет”, как говорится!» — сообщил Андрей Стругацкий.

На вопрос, как он относится к грядущему проекту, сын писателя ответил кратко: «Пусть снимут, а там уж поглядим, что получится. Тогда отношение и выработается».

Сергей Арно заявил RTVI, что считает «замечательной» идею экранизировать «Трудно быть богом», подчеркнув, что не очень уместно говорить о том, почему проект решили запустить «именно сейчас».

«Я знаю, что это будет происходить, но что там будет — я никакой конкретики сказать не смогу, пока еще я сам не знаю. Думаю, что проект, конечно, будет масштабным. “Слово пацана” прозвучало — я не сомневаюсь, что и этот сериал тоже прозвучит», — сообщил Арно.

По словам Арно, с ним «очень часто» связываются кинематографисты, которые хотят запустить свой проект по тому или иному произведению легендарных братьев-писателей.

«Братья Стругацкие вообще очень привлекают кинематографистов, очень давно. <…> Вообще всякая экранизация братьев Стругацких — это замечательная идея. Другое дело, как она складывается, как она получается — вот это самое главное, и это всегда, скажем, настораживает. Но будем надеяться, что будет снят хороший фильм», — добавил собеседник RTVI.

Арно считает, что Стругацкие написали «настолько гениальные произведения, что они могут экранизироваться, в отличие от многих хороших произведений других писателей, “не видимых”, не воспринимаемых».

«Думаю, что это долго будет продолжаться, братьев Стругацких будут экранизировать все больше и больше, я в этом абсолютно уверен», — подчеркнул он.

О том, что выйдет новая экранизация «Трудно быть богом», стало известно в 2022 году. «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал, что производством занялись онлайн-кинотеатр IVI и кинокомпания Team Films, продюсерами стали глава Team Films Теймур Джафаров и гендиректор IVI Олег Туманов, а за сценарий отвечает Андрей Золотарев («Слово пацана», «Дайте шоу», «Лед-3»).

Джафаров рассказал тогда, что с подросткового возраста мечтал экранизировать эту книгу, которая является, по его мнению, «квинтэссенцией философии, приключений, экшена и детектива». Полнометражные фильмы по книге (один вышел в 1989 году, режиссером выступил Петер Фляйшман, другой — в 2013-м, его снял Алексей Герман-старший, не доживший до премьеры — прим. RTVI) охватывали лишь «малую часть произведения», отметил глава Team Films.

Кадр из фильма «Трудно быть Богом» / Алексей Герман

«Никто никогда не снимал сериал. Мы хотим отразить все наполнение романа, все его аспекты. Оказалось, что сценарист сериала Андрей Золотарев также мечтал работать с этим произведением. Замечательно, что проект осуществляет желания, и набирается воодушевленная команда, у которой сбываются мечты», — поделился Джафаров.

Директор IVI Originals Вадим Соколовский сообщил, что экранизация написанной в 1963 году книги «Трудно быть богом» будет созвучна актуальным проблемам сегодняшнего дня, и появление этого проекта станет «отличной новостью для поклонников творчества братьев Стругацких и просто любителей хорошей фантастики».

Проект изначально задумывался как международный с участием звезд кино, съемки планировалось вести в России, Хорватии и Черногории. В сентябре 2023 года портал «Кино-Театр.ру» сообщил, что режиссером проекта стал Дмитрий Тюрин. Золотарев сообщил Национальной службе новостей, что является большим поклонником творчества Стругацких, а сериал назвал «очень большим проектом».

«Ведется сценарная работа, которая еще не закончилась. Она близка к финалу и длится уже года три. Я даже не знаю, есть ли еще в стране сериал, сравнимый по масштабу с “Трудно быть богом”», — поделился он.

По его словам, сериальная версия будет отличаться от литературной, потому что если книгу «разложить, то хватит примерно на одну серию».

«Там очень много внутренних переживаний героя, рефлексии и мало действия — на сорок минут в кино. Требовалось творческое решение, которое позволяло бы эту историю увлекательно рассказывать восемь серий. Это решение нашлось, поэтому я решил за нее взяться», — сказал сценарист.

Действие повести «Трудно быть богом» происходит в XXII веке, книга рассказывает о приключениях землянина Антона в инопланетном королевстве Арканар, живущем во временах, похожих на Средневековье. Он отправлен туда как агент под прикрытием под именем дон Румата Эсторский и не имеет права вмешиваться в жизнь местных жителей, если только там не начнут происходить из ряда вон выходящие события.